До останнього буде невідомо, як проголосує Пенсильванія, - журналістка Еспресо з США про вибори президента

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Вона зазначила, що розпитала про те, до кого жителі Пенсильванії більш прихильні, професора політології місцевого університету.

"Якщо говорити загалом про настрої у Пенсильванії, теж його запитала, як Пенсильванія проголосує, він каже, невідомо, це до останнього буде невідомо, і тут люди страшенно поділені. І, власне, тому до останнього ведеться агітація. Учора ми були у містечку Механісбург - невеличке містечко, 9 тисяч населення. І що цікаво, у нас такого немає в нашій традиції, у нас час виборів - час, коли люди думають, як можна на тих виборах заробити грошей. А тут, що цікаво, і що мене здивувало - американці волонтерять. Яким чином: ми вчора знімали, власне, така палатка на подвір’ї однієї з нешканок цього Механісбургу, вона викладачка. І її хата фактично на цей період перетворилася на гуртожиток, до неї приїжджають люди, американці з різних куточків, навіть не просто з Механісбургу. Вони приїжджають, і вони таким чином агітують місцевих людей. В даному випадку це агітація від Камали Гарріс. Все, що команда Камали Гарріс їм надає - це якісь плакати, якісь наклеєчки "Я підтримую Камалу Гарріс", якісь бейджики, прапорці. А все решта - прийом цих волонтерів, опіка ними, розмови з людьми - тобто вони це роблять просто задарма, беруть вихідний на роботі", - розповіла вона.

За словами журналістки, люди дуже вмотивовані.

"Більше того - вони не просто в себе на подвір’ях агітують, а вони ходять, стукають із хати до хати і розмовляють з мешканцями і переконують їх. І теж було мені дивно, я запитала цю власницю будинку: "Ви вірите, справді, в те, що можна ось так в останній момент переконати людину, якщо вона вирішила, що вона буде підтримувати Трампа?" - і ця пані відповіла мені, що "Так, з людьми треба говорити, людей треба переконувати, людям треба приводити аргументи". Ну більше того каже: "Я роблю це для себе, я зробила все від себе залежне, і я дбаю про майбутнє моїх онуків, про майбутнє моєї доньки", - зазначила вона.

Леся Вакулюк зазначила, що Камалу Гарріс активно підтримують жінки, адже для них важливе питання щодо скасування заборони абортів.

"Здебільшого ті, хто підтримують Камалу Гарріс - це люди середнього класу, з доброю освітою. А от що теж дивно, бо Дональд Трамп не є людиною, яка сама заробила свій мільйон, він спадковий мільйонер, його підтримують, власне, люди, які мають гірші заробітки, бідніші, гірше освічені, але він їм подобається. Як мені розповів цей професор політології, подобається, бо він просто до них говорить, сказав: "Він і в принципі сам так просто говорить і може так само трохи підігрувати, і таким чином він ніби цим простим людям зрозумілий, і тому він їм симпатичний", - зауважила журналістка.

Ведуча Еспресо також підкреслила, що у Пенсильванії свого часу переміг Джо Байден, але у 2016 році перемогу у цьому штаті виборов Дональд Трамп.

"Пенсильванія також цікава тим, що це батьківщина Джозефа Байдена, він тут зрештою переміг, але так само тут у 2016 році переміг і Дональд Трамп. Так що до останнього будуть тут люди сумніватися, за кого ж віддавати свій голос. Саме тому тут нон-стоп приїжджають прихильники того чи іншого кандидата, агітують, їздять містами. І саме тому сюди приїжджають і Дональд Трамп, і Камала Гарріс, і якісь зірки. Тут в Пенсильванії, зрештою, стріляли в Трапма, поцілили тоді йому в вухо, але це його не зупиняє, і він сюди все одно навідується в надії, що все-таки Пенсильванія схилиться на його бік. Ну а як воно буде, ми побачимо після 5 листопада, після дня виборів", - додала вона.

Довідково: "Вибори у США: Український погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.