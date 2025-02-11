Донька Келлога допомагає Україні з початку російського вторгнення, - WP
Донька спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що Меган Моббс є президенткою благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який від початку агресії РФ базується на румунсько-українському кордоні та доставив понад 10 тис. піддонів з ліками, медичним приладдям та іншою допомогою більш ніж 70 гуманітарним організаціям та лікарням в Україні.
Також фонд допомагає евакуювати американських солдатів-добровольців, які воюють в Україні, до Регіонального медичного центру збройних сил США Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу.
Крім цього, організація займається репатріацією тіл загиблих американських бійців.
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Меган Моббс робить неймовірну роботу по допомозі. Вони з генерал-майором Борисом Кременецьким є в постійному контакті з родинами полеглих американських героїв, які добровільно захищали свободу в Україні.
- Кіт Келлог планує найближчими тижнями представити президенту США варіанти припинення війни в Україні.
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