Донька Келлога допомагає Україні з початку російського вторгнення, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Меган Моббс є президенткою благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який від початку агресії РФ базується на румунсько-українському кордоні та доставив понад 10 тис. піддонів з ліками, медичним приладдям та іншою допомогою більш ніж 70 гуманітарним організаціям та лікарням в Україні.

Також фонд допомагає евакуювати американських солдатів-добровольців, які воюють в Україні, до Регіонального медичного центру збройних сил США Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу.

Крім цього, організація займається репатріацією тіл загиблих американських бійців.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Меган Моббс робить неймовірну роботу по допомозі. Вони з генерал-майором Борисом Кременецьким є в постійному контакті з родинами полеглих американських героїв, які добровільно захищали свободу в Україні.