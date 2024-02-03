Допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі, - очільниця МЗС Фінляндії закликала ЄС виділити €20 млрд для боротьби з РФ

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Укрінформ.

"Фінляндія закликає до максимальної суми (допомоги Україні, – ред.), якої ми можемо досягти. Головна ідея в тому, що, допомагаючи Україні, ми допомагаємо собі: збільшуємо потужність нашої оборонної промисловості та зміцнюємо власну систему стримування", - наголосила очільниця фінського зовнішньополітичного відомства.

Вона зазначила, що Фінляндія вважає важливою потребою домогтися загальної європейської відповіді на необхідність підтримки України, додавши, що її країна є одним із найпотужніших донорів на двосторонньому рівні, коли йдеться про поставки Україні військових матеріалів та оборонного обладнання.

"Але нам потрібно погодити розподіл навантаження по всій Європі. Ми вважаємо, що це довгострокове зобов’язання у 20 мільярдів євро могло б бути фантастичним досягненням", - підкреслила дипломатка.

Валтонен пояснила, що її країна приєдналася до НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме тоді народ Фінляндії зрозумів, що Росія є непередбачуваною та агресивною, усвідомивши необхідність додаткового захисту.

"Фінляндія ніколи не загрожувала Росії. НАТО є оборонним союзом, тож ми приєдналися до Альянсу, щоб зміцнити не лише нашу безпеку, а й безпеку всього північного флангу Європи. Безумовно, ми надаємо наші спроможності для використання всіма союзниками", - сказала міністр.