Допомога для України: кореспондентка Еспресо розповіла, коли Рада ЄС проведе наступне голосування

Про це розповіла кореспондентка Еспресо зі Страсбурга Тетяна Висоцька у етері телеканалу "Еспресо".

"Тепер цей документ має затвердити Рада ЄС. Один з чиновників ЄС повідомив, що Рада ЄС проведе відповідне голосування вже завтра, 28 лютого. Голосування відбудеться за письмовою процедурою. Кожна держава-член ЄС має письмово повідомити, чи підтримує надання Україні 50 млрд євро, чи не підтримує", - повідомила вона.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко заявила, що гроші Україні надійдуть у березні 2024 року, як цього очікує українська влада. Перший транш становитиме 4,5 млрд євро. Однак цьому передує певна процедура затвердження, зауважила Висоцька.

"Голосування закінчиться завтра наприкінці дня, про це буде оголошено офіційно. Вже 29 лютого документ про створення українського фонду Ukraine Facility підпишуть голова Європейського парламенту та Європейської Ради. Після цього, у п'ятницю або понеділок, документ буде офіційно опубліковано. Лише наступного дня, після публікації, він буде вважатися затвердженим. Тоді Україна повинна підписати з ЄС Меморандум про взаєморозуміння. Після підписання цього документу Україна може отримувати перший транш від ЄС", - зазначила вона.