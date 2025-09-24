Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі Росії зупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що зупинки стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобази "Шесхаріс", що розташовані неподалік Новоросійська.
Зупинку КТК підтвердив представник оператора, який заявив, що подібні зупинки є штатними за наявності попереджень. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Шесхаріс" також припинила роботу.
У Bloomberg відмітили, що загалом "Шесхаріс" та КТК експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану, що робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання цієї сировини. Обсяг постачання сирої нафти морем становить близько 40 мільйонів барелів на добу.
- У ніч на 23 вересня ЗСУ уразили виробничі станції у Брянській і Самарській областях РФ, що забезпечують нафтопродуктами російську армію, та два літаки на аеродромі "Кача" в Криму.
- Біла Церква
