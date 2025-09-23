Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів у ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Як пояснили у Генштабі, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь".

Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Генштаб підтвердив влучання в помпово-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта.

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" на тимчасово окупованій території Криму. Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються.