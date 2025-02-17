Дуда й спецпредставник Трампа Келлог проведуть зустріч у Варшаві

Про це повідомляє PAP із посиланням на главу Управління міжнародної політики канцелярії польського президента Войцеха Коларського.

За його словами, у переговорах була зацікавлена американська сторона, а зустріч відбудеться у вівторок, 18 лютого, в другій половині дня.

"Президент (Дуда, - ред.) скаже те, що він послідовно оголошував на міжнародній арені з самого початку - тобто Росія не може виграти цю війну. Це означає, що вона не може досягти успіху. Не можна переконати росіян, уклавши мир, що варто було нападати без причини, без приводу, і розпочинати брутальну агресію проти незалежної держави", - сказав Коларський.

Також очільник управління канцелярії Дуди підкреслив, що диктатор РФ Володимир Путін боїться лише двох світових лідерів - президентів США Дональда Трампа й Китаю Сі Цзіньпіна. Водночас Вашингтон розпочав переговорний процес щодо війни в Україні й американські умови, як зазначив Коларський, є своєрідною перевіркою того, наскільки Москва готова до перемовин.