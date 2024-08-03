Дуда заперечив чутки, що агента ГРУ Рубцова, якого Польща передала РФ, було помилувано

Про це він написав у Х.

"Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну полоненими з Росією, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу", - написав він.

Нагадаємо, що Павла Рубцова затримали в Польщі в лютому 2022 року. Він видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса і був звинувачений у шпигунстві.

У Польщі після обміну виникли дискусії щодо того, на яких підставах звільняють агента ГРУ, адже, наприклад, польський журналіст Анджей Почебут, заарештований у Білорусі, не був звільнений. Польський уряд запевнив, що включив Рубцова до списку обміну згідно з положеннями законодавства.