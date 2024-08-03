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Дуда заперечив чутки, що агента ГРУ Рубцова, якого Польща передала РФ, було помилувано

Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
10:27
Світ президент Польщі Анджей Дуда

Під час обміну ув'язненими між РФ та Заходом Польща видала агента ГРУ Павла Рубцова. Президент Польщі Анджей Дуда заперечив чутки про те, що його було помилувано

Зміст

Про це він написав у Х.

"Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну полоненими з Росією, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу", - написав він.

Нагадаємо, що Павла Рубцова затримали в Польщі в лютому 2022 року. Він видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса і був звинувачений у шпигунстві.

У Польщі після обміну виникли дискусії щодо того, на яких підставах звільняють агента ГРУ, адже, наприклад, польський журналіст Анджей Почебут, заарештований у Білорусі, не був звільнений. Польський уряд запевнив, що включив Рубцова до списку обміну згідно з положеннями законодавства.

  • 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
Теги:
Кримінал
Росія
Польща
полонені
Анджей Дуда
ГРУ
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