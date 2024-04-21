Два військові гелікоптери Японії з 8 членами екіпажу впали у Тихий океан: один загиблий, решту шукають

Про це пише АР.

За словами міністра оборони Японії Мінору Кіхари, два вертольоти SH-60K, які належали Морським силам самооборони і перевозили по чотири члени екіпажу кожний, втратили зв’язок увечері в суботу поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 км на південь від Токіо.

Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, пізніше стало відомо, що він загинув. Рятувальники досі шукають сімох членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісти.

Наразі причина аварії невідома. За словами Кіхари, рятувальники знайшли фрагменти, ймовірно, одного з SH-60K.

"Ми вважаємо, що вертольоти розбилися", - сказав він.

Очільника японського міноборони додав, що двомоторні багатофункціональні гелікоптери, розроблені Ігорем Сікорським і відомі як Seahawk, проводили нічні протичовнові тренування. Один втратив зв’язок о 10:38 вечора (13:38 за Гринвічем) після надсилання екстреного сигналу. Інший втратив зв'язок приблизно через 25 хвилин.