Два військові гелікоптери Японії з 8 членами екіпажу впали у Тихий океан: один загиблий, решту шукають
Під час нічних навчань 20 квітня два гелікоптери ВМС Японії з вісьмома членами екіпажу на борту розбилися в Тихому океані на південь від Токіо. Рятувальники шукають сімох зниклих, одного загиблого витягли з води
Про це пише АР.
За словами міністра оборони Японії Мінору Кіхари, два вертольоти SH-60K, які належали Морським силам самооборони і перевозили по чотири члени екіпажу кожний, втратили зв’язок увечері в суботу поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 км на південь від Токіо.
Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, пізніше стало відомо, що він загинув. Рятувальники досі шукають сімох членів екіпажу, які вважаються зниклими безвісти.
Наразі причина аварії невідома. За словами Кіхари, рятувальники знайшли фрагменти, ймовірно, одного з SH-60K.
"Ми вважаємо, що вертольоти розбилися", - сказав він.
Очільника японського міноборони додав, що двомоторні багатофункціональні гелікоптери, розроблені Ігорем Сікорським і відомі як Seahawk, проводили нічні протичовнові тренування. Один втратив зв’язок о 10:38 вечора (13:38 за Гринвічем) після надсилання екстреного сигналу. Інший втратив зв'язок приблизно через 25 хвилин.
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