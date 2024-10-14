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"Є дуже погані люди": Трамп запропонував розгорнути військових у день виборів, аби запобігти заворушенням

Марія Науменко
14 жовтня, 2024 понедiлок
07:08
Світ Дональд Трамп

Колишній президент Дональд Трамп заявив про можливість залучення армії США для запобігання заворушенням у день виборів

Зміст

Про це повідомляє Politico.

На переконання Трампа, основна загроза виходить не від зовнішніх сил, а від "ворога зсередини". 

"Я думаю, що більша проблема - це люди зсередини. У нас є дуже погані люди, хворі люди, ліворадикальні божевільні, - заявив він. - З ними повинні дуже легко впоратися, якщо буде потрібно, Національна гвардія або, якщо це дійсно необхідно, військові. Тому що вони не можуть цього допустити".

На його думку, заворушення з боку його прихильників малоймовірні. Натомість він висловив стурбованість щодо потенційних протестів з боку опонентів.

У виданні зазначили, що ідея розгортання військових у день виборів була б безпрецедентним втручанням у процес голосування, хоча Закон про повстання 1807 року, прийнятий за часів президентства Томаса Джефферсона, дає президенту повноваження розгортати Національну гвардію та збройні сили для боротьби з повстаннями чи іншими заворушеннями.

Під час свого президентства Трамп вже погрожував застосувати цей закон під час протестів після смерті Джорджа Флойда, але так і не зробив цього.

Прессекретар кампанії Камали Гарріс Ян Самс засудив слова Трампа, назвавши їх небезпечними і підкресливши ризики для американської демократії, пов'язані з поверненням Трампа до влади.

"Дональд Трамп припускає, що його співвітчизники-американці є гіршими "ворогами", ніж іноземні супротивники, і він каже, що використає проти них армію, - заявив він. - Обіцянка стати диктатором у "перший же день", заклики до "припинення" дії Конституції та плани оточити себе підлабузниками, які дадуть йому безконтрольну, безпрецедентну владу, якщо він повернеться на посаду, повинні насторожити кожного американця, який дбає про свою свободу та безпеку".

  • Під час мітингу в Каліфорнії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про ймовірність початку Третьої світової війни протягом найближчих трьох-чотирьох місяців.

Теги:
вибори
політика
вибори президента
військові
Дональд Трамп
вибори у США
США
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