Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
У Придністров'ї змінюється ставлення до ідеї вступу до Європейського Союзу. Незважаючи на напруженість у регіоні та вплив Росії, все більше місцевих жителів підтримують проєвропейський курс, а бізнес активно співпрацює з Європою
Про це сказав голова Національного Конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Ми чуємо різну інформацію та бачимо вибухи в інтернеті про те, що Росія дуже розсердилася, що Росія не пробачить, що перемогла Санду. Але сподіваюся, що все буде мирно, і в Придністров'ї також нічого не відбудеться. Виходячи із цих виборів, ми бачимо, що сьогодні дуже велика частина мешканців Придністров'я проживає в Молдові, працює тут. І навіть ті голоси - 30%, які зібрала проєвропейська влада, - свідчать про те, що насправді Придністров'я сьогодні можливо і не дуже проти вступу до ЄС", - зазначив Лекарцев.
За словами голови Національного Конгресу українців Молдови, придністровський бізнес дуже активно працює з ЄС, в основному вони продають усю свою продукцію на європейський ринок.
"Зрозуміло, що у них є свої куратори, які їм диктують, як треба себе поводити, але під час цих виборів ми не побачили різких випадів, заяв або питань, які би провокували конфліктні моменти.
І наразі трохи інша ситуація - починаються холоди, у Придністров'ї вже є певні проблеми з газом, електрикою, опаленням. Молдова зі свого боку готова допомагати й дуже відкрито в цьому контексті. Тому я не думаю, що вони будуть створювати якісь проблеми, бо можуть залишитися без цієї допомоги", - додав Лекарцев.
- На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%).
