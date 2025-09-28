Парламентські вибори у Молдові: опрацьовано дані з 60% дільниць, попередньо проєвропейська партія PAS (43%) перемагає проросійський блок комуністів та соціалістів (29%)

Побачити їх можна тут.

Проєвропейська правляча партія PAS - 43,05% ,

, утвоений компартією та соцпартією, орієнтований на РФ опозиційний "Патріотичний блок" , емблемою якого є червона зірка - 29,21% ,

, емблемою якого є червона зірка , центристський блок "Альтернатива" - 8% ,

, ліберальна "Платформа Гідність і Правда" (PPDA) - 7%,

популістична "Наша партія" - 6%.

Показники решти учасників виборчих перегонів обраховуються у ще менших натуральних числах.

Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для блоків – 7%.

При цьому на закордонних дільницях PAS має абсолютну більшість.На основі 6% опрацьованих дільниць ЦВК заявляє про 81,63% голосів за PAS та лише 4,04% за комуністів-соціалістів.

На парламентських виборах у Молдові проголосувало 1,6 млн громадян, явка склала близько 52%

Після 21:00 неділі, 28 вересня 2025 року, Центральна виборча комісія Республіки Молдова оприлюднила першу статистику голосування на парламентських виборах.

Правом голосу скористилися 1 594 498 виборців (з них 263 тисяч закордоном), максималька явка була 51,96%. Такі дані з'явилися на офіційному сайті відомства після 21:00.

Жінки (54,36% виборців), як повідомляється, голосували активніше за чоловіків (45,64% голосів).

49,7% виборців склади люди віком від 18 до 45 років, які, згідно даних попередніх соцопитувань, найбільше зацікавлені у збереженні курсу Молдови на вступ до ЄС та НАТО.

На території країни виборчі дільниці зачинилися о 21:00 (час співпадає з київським), але закордоном голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом.