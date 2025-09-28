Парламентські вибори у Молдові: опрацьовано дані з 60% дільниць, попередньо проєвропейська партія PAS (43%) перемагає проросійський блок комуністів та соціалістів (29%)
Після голосування на парламентських виборах Центрвиборчком Молдови публікує в інтерактивному режимі опрацьовані результати з виборчих дільниць. Станом на 23:00 є вже узгальнені дані з 60% дільниць
Побачити їх можна тут.
- Проєвропейська правляча партія PAS - 43,05%,
- утвоений компартією та соцпартією, орієнтований на РФ опозиційний "Патріотичний блок", емблемою якого є червона зірка - 29,21%,
- центристський блок "Альтернатива" - 8%,
- ліберальна "Платформа Гідність і Правда" (PPDA) - 7%,
- популістична "Наша партія" - 6%.
Показники решти учасників виборчих перегонів обраховуються у ще менших натуральних числах.
Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для блоків – 7%.
При цьому на закордонних дільницях PAS має абсолютну більшість.На основі 6% опрацьованих дільниць ЦВК заявляє про 81,63% голосів за PAS та лише 4,04% за комуністів-соціалістів.
На парламентських виборах у Молдові проголосувало 1,6 млн громадян, явка склала близько 52%
Після 21:00 неділі, 28 вересня 2025 року, Центральна виборча комісія Республіки Молдова оприлюднила першу статистику голосування на парламентських виборах.
Правом голосу скористилися 1 594 498 виборців (з них 263 тисяч закордоном), максималька явка була 51,96%. Такі дані з'явилися на офіційному сайті відомства після 21:00.
Жінки (54,36% виборців), як повідомляється, голосували активніше за чоловіків (45,64% голосів).
Читайте також: Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
49,7% виборців склади люди віком від 18 до 45 років, які, згідно даних попередніх соцопитувань, найбільше зацікавлені у збереженні курсу Молдови на вступ до ЄС та НАТО.
На території країни виборчі дільниці зачинилися о 21:00 (час співпадає з київським), але закордоном голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом.
- Лідер прокремлівського лівого "Патріотичного блоку", голова Партії соціалістів Ігор Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти 29 вересня до парламенту аби "захистити перемогу".
- Поліція Молдови запевняє, що готова до подібних сценаріїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе