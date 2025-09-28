Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня

Про це заявив голова Генерального інспекторату поліції (ГІП) Молдови Віорел Чернеуцану ввечері у неділю, 28 вересня 2025 року, в етері кишинівського телеканалу TV8.

За його словами, влада підвищує рівень безпеки для запобігання можливим загрозам.

При цьому Чернеуцану зазначив, що частина ризиків пов'язана з Придністров'ям.

"Деякі з майбутніх провокацій, які можуть бути спрямовані на дестабілізацію та заворушення, виходять саме з Придністровського регіону. Тут ми повинні посилити заходи безпеки. Подібні ризики фіксуються навіть у ході слідчих заходів", - наголосив очільник поліції.

Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо

Окрім того, молдовські правоохоронці мають відомості про групи осіб, які планують починаючи з півночі і протягом дня 29 вересня організувати заворушення і спробувати дестабілізувати ситуацію в Кишиневі в рамках анонсованої раніше акції протесту.

"Сили правопорядку не допустять порушень закону, дестабілізації громадського порядку, загрози громадянам та підриву національної безпеки", - запевнив шеф ГІП.

Читайте також: Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові

Чернеуцану також прокоментував серію повідомлень про мінування, що надійшли останніми годинами до різних установ, включаючи виборчі дільниці. Він назвав їх "провокаціями проти державних інституцій".

"Ці виклики спрямовані на те, щоб продемонструвати вразливість демократичного процесу голосування в Молдові. Це завуальована форма дискредитації виборів і пов'язана з придністровським сектором безпеки", - заявив головний поліцейський Молдови.