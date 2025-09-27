Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Варіантів кілька. Якщо партія пані Санду, завдяки діаспоральним голосам, отримує більшість, значить нічого серйозного не зміниться. Може бути варіант, коли партія Санду більшості не отримає, але і проросійський блок, очолюваний колишнім президентом Молдови і російським агентом Ігорем Додоном, не отримує більшості голосів. І Санду зможе зберегти контроль над урядом, тому що буде такий, я б сказав, хиткий парламент", - заявив він.

Портников додав, що в такому випадку можуть бути ситуативні коаліції - це буде залежати від того, які політичні сили ще пройдуть до парламенту.

"Може бути третій варіант, коли так званий патріотичний блок Ігоря Додона, отримує більшість, створить проросійський уряд в цьому разі згідно із логікою Конституції Республіки Молдова Мая Санду перетвориться на молдовську королеву. Реальних повноважень без контролю над урядом у неї немає. І четвертий варіант, що конституційний суд республіки Молдова скасує результати виборів, говорячи про те, що там були значні порушення. Румунський досвід, це можливо, теж до цього теж можна готуватися", - сказав журналіст.

На його думку, що вже зараз Ігор Додон за допомогою своїх московських кураторів готує якісь там повстання, якісь там заворушення в Молдові.

"Він теж до цього готовий, наскільки я розумію, що для них дестабілізувати Молдову - це питання честі їхньої політичної, якщо у цих людей є взагалі щось схоже на честь", - підсумував Портников.