"Є серйозні підтвердження": Чалий про дії армії Угорщини біля кордону з Україною в лютому 2022 року
Є дуже серйозне підтвердження, що угорські війська підходили до кордону з Україною з не з обороною, а евакуювали села і поставили танкові та мотопіхотні підрозділи
Про це заявив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо.
"Я досі не отримав відповіді на ті інформаційні повідомлення експертів-угорців, яких я поважаю, що Угорщина перед першими днями широкомасштабного вторгнення направила ближче до кордону України свої наступальні сили", - сказав він.
Чалий додав, що до кордону стягували танкові підрозділи.
"Пояснення, що це було для забезпечення для біженців вільного переходу, не витримують критики. Там є підтвердження дуже серйозне, що вони підходили з не з обороною, а під кордон поставили, евакуювали села і поставили танкові та мотопіхотні підрозділи. Тобто це потребує після війни аналізу", - вважає дипломат.
- 22 лютого 2022 року стало відомо, що на тлі визнання Путіним "державності" ОРДЛО Будапешт перемістив війська до кордону України, щоб не допустити входу збройних угруповань до Угорщини.
- Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун у січні 2025 року припустив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг підписати меморандум з російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливості окупації частини України.
