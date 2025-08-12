"Є серйозні підтвердження": Чалий про дії армії Угорщини біля кордону з Україною в лютому 2022 року

Про це заявив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Я досі не отримав відповіді на ті інформаційні повідомлення експертів-угорців, яких я поважаю, що Угорщина перед першими днями широкомасштабного вторгнення направила ближче до кордону України свої наступальні сили", - сказав він.

Чалий додав, що до кордону стягували танкові підрозділи.

"Пояснення, що це було для забезпечення для біженців вільного переходу, не витримують критики. Там є підтвердження дуже серйозне, що вони підходили з не з обороною, а під кордон поставили, евакуювали села і поставили танкові та мотопіхотні підрозділи. Тобто це потребує після війни аналізу", - вважає дипломат.