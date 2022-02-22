 Угорщина переміщує війська до кордону України та готується надавати гуманітарну допомогу

Про це повідомляє Hirado з посиланням на заяву міністра оборони Угорщини Тібора Бенко.



За його словами, Збройні сили Угорщини мобілізують свої війська у східній частині країни найближчими днями. Перші війська можуть вийти вже вдень, тому на дорогах країни очікується переміщення військ.



Міністр зазначив, що отримав завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана не допустити входу збройного угруповання до Угорщини та провести маневри в країні.



Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, а Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.



За словами Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття. Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань.



"Завдання Збройних Сил Угорщини подвійне: одне - надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, інше - закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не зможе ввійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати", - заявив міністр.



Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".



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