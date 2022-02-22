Угорщина переміщує війська до кордону України та готується надавати гуманітарну допомогу
На тлі визнання Путіним "державності" ОРДЛО Будапешт переміщує війська до кордону України, щоб не допустити входу збройних угруповань до Угорщини
Про це повідомляє Hirado з посиланням на заяву міністра оборони Угорщини Тібора Бенко.
За його словами, Збройні сили Угорщини мобілізують свої війська у східній частині країни найближчими днями. Перші війська можуть вийти вже вдень, тому на дорогах країни очікується переміщення військ.
Міністр зазначив, що отримав завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана не допустити входу збройного угруповання до Угорщини та провести маневри в країні.
Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, а Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.
За словами Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття. Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань.
"Завдання Збройних Сил Угорщини подвійне: одне - надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, інше - закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не зможе ввійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати", - заявив міністр.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
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