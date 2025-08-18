"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих

Про це пише Le Monde.

Французький лідер підкреслив, що основна мета зустрічі полягала у консолідації позицій України, європейських країн та Сполучених Штатів.

"Ми хочемо миру, міцного, тривалого миру, тобто такого, що поважає міжнародне право, якому передує повернення полонених, дітей і який дозволяє встановити стабільність, тобто поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Це відповідальність постійних членів Ради Безпеки, до яких належать Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція. Є тільки один агресор – Росія. І сьогодні, по суті, є тільки одна держава, яка пропонує мир, що є капітуляцією, – це Росія", - наголосив він.

Макрон додав, що неможливо обговорювати територіальні питання щодо України без участі її легітимного уряду та українського народу. Крім того, він зазначив, що всі територіальні домовленості повинні поєднуватися з гарантіями безпеки.

"Будь-яка угода, яка базується на відсутності української армії, на скороченні української армії, буде нещирою угодою, яка не буде дотримана. Тому що такі угоди вже існували в минулому, в тому числі коли Росія сама підписала угоди про ненапад на Україну, що вона зробила в 1994 році з Будапештським угодою, але не дотрималася їх. Тому формат української армії є першим стовпом цих гарантій безпеки", - підкреслив президент Франції.

Він також повідомив, що кілька країн готові підтримати Україну у навчанні, логістиці та присутності у безпечних зонах, а США вже підтвердили готовність розглянути участь у таких заходах.

"Ми представимо це, також запитавши Сполучені Штати Америки, наскільки вони готові приєднатися до них, оскільки вони винесли на обговорення гарантії безпеки і підтвердили їх", - додав Макрон.

Французький лідер наголосив на необхідності єдиного фронту європейців і українців у захисті міжнародного порядку та безпеки континенту.

"Коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, ми говоримо про імперіалістичну і ревізіоністську силу, якою є сучасна Росія, яка з 2008 року не припиняє прагнути завоювати нові території, не припиняє переглядати міжнародні кордони, ніколи не дотримується своїх обіцянок про мир і ненапад. Тому, якщо ми сьогодні будемо слабкими перед Росією, ми готуємо конфлікти завтрашнього дня, і вони торкнуться українців. І не обманюймо себе, вони можуть торкнутися і нас, у той час, як наша країна продовжує регулярно зазнавати атак у кіберпросторі, в інформаційній сфері або в спірних районах від морського до космічного простору. Тому не можна проявляти слабкість", - зауважив він.

Президент Франції підсумував, що мета зустрічі – забезпечити мир, який не означає капітуляцію і не ставить під загрозу безпеку європейських країн.