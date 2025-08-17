Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні

Про це йдеться на сайті президента.

Засідання, співголовами якого виступили президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, стало майданчиком для обговорення невідкладних питань, зокрема шляхів припинення війни в Україні та розробки спільного бачення майбутньої мирної угоди.

Зокрема, була досягнута спільна домовленість щодо того, що ключові питання повинні вирішуватися за безпосередньої участі України у тристоронньому форматі: Україна - США - Російська Федерація.

Зеленський та лідери Коаліції охочих привітали готовність Вашингтона долучитися до безпекових гарантій для України. Український лідер підкреслив, що вони мають бути дієвими та охоплювати захист на землі, у повітрі та на морі, з урахуванням внеску європейських партнерів.

У засіданні також узяли участь: президент Фінляндії Александр Стубб, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Румунії Нікушор Дан, президент Кіпру Нікос Христодулідіс, прем'єр-міністр Японії Ішіба Шігеру, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, премʼєр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.