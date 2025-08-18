Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв

Про це розповів в етері Еспресо експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Розгадати секрет дивного бромансу між Путіним та Трампом поки не вдається нікому. Хоча це логічно було б навіть з точки зору політичної психології - два у (похилому, - ред.) віці політики, обидва нарциси з синдромами альфа-самця мали б конкурувати. До речі, по фотографіях із зустрічі на Алясці було видно, наскільки Путін задоволений і наскільки Трамп незадоволений. А для таких людей це є завжди гра з нульовою сумою, тобто хтось має програти, не може бути, щоб обидва виграли, це не підхід ось таких альфа-самців", - зауважив Олександр Краєв.

За його словами, раніше найпопулярнішою відповіддю на питання "Чому Трамп не може домовитися з Путіним?" було, що у Путіна є на Трампа компромат. Але зараз, коли ми бачимо, як розвивається історія зі списками Епштейна, зі скандалами з педофілією та продажем людей, очевидно, що компромат для Трампа не є таким страшним.

"Тоді виринає друга версія, яка так само впевнено циркулює, як і версія з компроматом, - Трамп не розуміє ядерну зброю, боїться ядерної зброї. До речі, це єдине питання під час передвиборчої кампанії, якого Трамп уникав та відразу зрізав. Він боїться будь-якого потенціалу ядерного конфлікту. А Путін якраз відомий тим, що роками маніпулює темою ядерної війни. Тобто друга версія, яка мені здається достатньо правдивою, - Трамп просто не розуміє, що робити з ядерною зброєю та її загрозою, тому Путін вдало цим маніпулює і тримає Трампа у постійному страху. А третя теорія – психологічна і полягає у тому, що Трамп має певні комплекси, які заважають йому вважати Путіна другом і навпаки – він постійно хоче з Путіним подружитися, вийти з ним на контакт, мати нормальні відносини, бо бачить фігуру, яка рівносильна йому. Мовляв, Трамп з тих людей, які майже ніколи не бачать рівного собі за силою та потенціалом. А тут він собі хоче знайти умовного друга", - прокоментував експерт.

Краєв додав, що з поведінки Трампа та його загравань з кремлівським диктатором іноді виглядає так, що третя теорія має право на існування.



Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не в усіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.