Експрем'єр Австралії Ебботт назвав "ганебним" блокування республіканцями допомоги Україні
Колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт вважає, що американські республіканці "ганебно" блокують нову військову допомогу Україні й тримають країну "в заручниках інших політичних цілей"
Про це пише Politico.
Колишній лідер правоцентристської ліберальної партії в Австралії Еббот сказав, що спікер палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон "виконував політику, а не державницьку мудрість" у вирішенні цього питання.
Зазначається, що експрем'єру Австралії не чужа консервативна політика США, і він кілька разів виступав на щорічній Конференції політичних дій консерваторів (CPAC).
Так, виступаючи на заході аналітичного центру Legatum Institute в Лондоні, Ебботт сказав, що він "абсолютно розуміє, чому багато американців, особливо республіканців, незадоволені тим, що відбувається на кордоні".
"І так, республіканці хочуть чинити тиск на адміністрацію, щоб вона робила більше - це справедливо. Але не варто робити щось настільки важливе, як продовження підтримки України, заручником якихось інших політичних цілей", - зазначив Тоні Ебботт.
- Напередодні сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.
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