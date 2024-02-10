Експрем'єр Австралії Ебботт назвав "ганебним" блокування республіканцями допомоги Україні

Про це пише Politico.

Колишній лідер правоцентристської ліберальної партії в Австралії Еббот сказав, що спікер палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон "виконував політику, а не державницьку мудрість" у вирішенні цього питання.

Зазначається, що експрем'єру Австралії не чужа консервативна політика США, і він кілька разів виступав на щорічній Конференції політичних дій консерваторів (CPAC).

Так, виступаючи на заході аналітичного центру Legatum Institute в Лондоні, Ебботт сказав, що він "абсолютно розуміє, чому багато американців, особливо республіканців, незадоволені тим, що відбувається на кордоні".

"І так, республіканці хочуть чинити тиск на адміністрацію, щоб вона робила більше - це справедливо. Але не варто робити щось настільки важливе, як продовження підтримки України, заручником якихось інших політичних цілей", - зазначив Тоні Ебботт.