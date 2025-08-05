Експрезидента Бразилії Болсонару, якого звинувачують у спробі держперевороту, відправили під домашній арешт

Про це інформує Axios.

Як зазначив суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес, таке рішення було ухвалено через порушення Болсонару раніше встановлених запобіжних заходів — зокрема, заборони на політичну активність у соцмережах. За даними слідства, експрезидент поширював заборонені звернення через посередників, зокрема через своїх синів.

На переконання судді, сини Болсонару "явно закликали та підбурювали до нападу на Верховний федеральний суд і відкрито підтримували іноземне втручання в судову систему Бразилії".

Серед порушень, на які вказав Мораес, згадується інцидент під час недільного мітингу в Ріо-де-Жанейро. Тоді сенатор Флавіо Болсонару, син експрезидента, увімкнув свого батька на гучномовець.

Сенатора також звинувачують у публікації в соцмережах відео, де його батько звертається до прихильників телефоном.

Що передувало

Болсонару обіймав посаду президента Бразилії протягом одного терміну з 2019 по 2023 роки. Він відомий як правий популіст. Під час пандемії COVID-19 Болсонару заперечував серйозність проблеми та необхідність введення карантинних заходів у країні. Також він критикувався за небажання вводити законодавчі заходи, що перешкоджають знищенню лісів Амазонії.

Раніше експрезидент Бразилії раніше потрапив під слідство через серію масових заворушень, що почалися в країні на тлі його програшу у другому турі президентських виборів. Після оголошення результатів голосування прихильники Болсонару перекрили низку доріг у країні, а сам він не став прямо визнавати поразку.

У січні 2023 року тисячі прихильників Болсонару зібралися на демонстрацію проти підсумків виборів, яка переросла в заворушення – демонстранти увірвалися до будівель парламенту, Верховного суду країни та резиденції глави держави у столиці країни Бразиліа.

Так Сілва, який у цей час перебував у робочій поїздці в штаті Сан-Паулу, наказав підключити федеральні сили до відновлення порядку. В результаті було заарештовано сотні людей.

У червні судді Вищого виборчого суду визнали, що експрезидент частково несе відповідальність за "згубні для демократії наслідки" того, що сталося. Болсонару на вісім років заборонили балотуватись у президенти.

Наприкінці 2024 року поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після звинувачень в організації державного перевороту.