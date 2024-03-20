Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили у підробленні довідки про вакцинацію від COVID-19 для виїзду за кордон

Про це повідомляє AP.

Як встановило слідство, у 2022 році Болсонару, перебуваючи на посаді президента, звернувся до свого помічника Мауро Сіда з проханням внести неправдиві дані в державну систему охорони здоров’я, щоб створити враження, нібито він і його 12-річна донька отримали вакцину від COVID-19.

Сід сказав поліції, що доручив комусь зробити це, а потім роздрукував сертифікати в президентському палаці 22 грудня та особисто передав їх Болсонару. Окрім Сіда, у справі про участь у цій схемі фігурують ще 15 людей.

Водночас адвокат колишнього президента назвав звинувачення "абсурдним".

"Весь світ знає особисту думку Болсонару щодо вакцинації. Перебуваючи на посаді президента, він був повністю звільнений від надання будь-яких сертифікатів під час своїх поїздок", - наголосив він.