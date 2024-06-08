Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова речника Ватикану.

Зазначається, що викрадений рукопис складається з 18 сторінок і містить позолочені мініатюри та зображення перших декоративних елементів купола базиліки Святого Петра, які проєктував скульптор і архітектор Берніні.

Підозрюваний, який раніше працював у Фабриці Святого Петра, яка відповідає за управління, утримання, збереження та декорування базиліки Святого Петра, викрав рукопис, а потім намагався продати його Ватикану за 120 тис. євро.

Наразі чоловік залишається під вартою, наступного тижня ватиканська прокуратура вирішить, чи буде йому висунуто офіційне звинувачення.