Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували
Поліція Ватикану заарештувала колишнього співробітника за спробу продати рукопис італійського архітектора та скульптора Лоренцо Берніні
Про це інформує Reuters, посилаючись на слова речника Ватикану.
Зазначається, що викрадений рукопис складається з 18 сторінок і містить позолочені мініатюри та зображення перших декоративних елементів купола базиліки Святого Петра, які проєктував скульптор і архітектор Берніні.
Підозрюваний, який раніше працював у Фабриці Святого Петра, яка відповідає за управління, утримання, збереження та декорування базиліки Святого Петра, викрав рукопис, а потім намагався продати його Ватикану за 120 тис. євро.
Наразі чоловік залишається під вартою, наступного тижня ватиканська прокуратура вирішить, чи буде йому висунуто офіційне звинувачення.
- Раніше дослідники Кембриджського університету знайшли безпрецедентний запис живої комедійної вистави часів середньовіччя у рукописі XV століття. Зокрема, тексти містять жарти про королів, священників і селян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.12 Купівля 40.12Продаж 40.7
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе