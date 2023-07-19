Про це повідомляє SciTechDaily.

Зазначається, що серед знахідок простежуються матеріали про відоме британське почуття гумору та важливу роль менестрелів у середньовічному суспільстві. Дослідники наголошують, що це відкриття змінює наше уявлення про англійську комедійну культуру в період між діяльністю поетів Чосером і Шекспіром.

Доктор Джеймс Уейд з факультету англійської мови Кембриджського університету та коледжу Гіртон випадково натрапив на рукопис під час дослідження в Національній бібліотеці Шотландії.

"Це був загадковий прояв гумору, і середньовічні писарі рідко ділилися такою частиною свого характеру", - каже Уейд.

Дослідження Уейда опублікували 19 липня у The Review of English Studies. Воно зосереджується на першій із дев’яти різноманітних буклетів у знайденому рукописі. Один буклет містить три тексти й Вейд приходить до висновку, що близько 1480 року Хідж, ймовірний автор рукопису, скопіював їх із пісні одного музиканта, яку запам'ятав колись.

Три тексти складають римований бурлескний роман під назвою "Полювання на зайця", твір "Бутафорська проповідь у прозі" і вірш "Битва при Браконветі".



"Більшість середньовічної поезії, пісень і оповідань було втрачено. Рукописи часто зберігають пам’ятки високого мистецтва. Це щось інше, це божевільно й образливо, але так само цінно. Стендап-комедія завжди вважалася ризиковою. А ці тексти кепкують над усіма - високими й низькими", - зазначає Уейд.

Також документи містять найдавніше відоме використання фрази "red herring" англійською мовою, що українською перекладається як відвертальний маневр.