Ердоган дав ляпаса дитині, бо вона відмовилася цілувати його руку

Про це повідомляє турецьке видання Halk.

Зазначається, що Ердоган виступав церемонії відкриття "Проєкту захисту та відновлення плато Айдер, загальнопровінційної міської трансформації та будівництва житла "під ключ" на випадок стихійних лих і церемонії масового відкриття".

Турецький президент вручив ключі родині, першими на сцену вийшли двоє дітей. Ердоган простягнув їм руку, щоб вони її поцілували. Дитина, приблизно 5 років, не поцілувала руку Ердогана і деякий час дивилася на нього.

Натомість Ердоган дав йому ляпаса. Після того дитина поцілувала долоню, а турецький лідер дав дітям кишенькові гроші.