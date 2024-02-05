Ердоган обговорить із Путіним "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем, - МЗС Туреччини
Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що президент країни Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним обговорить "новий механізм" експорту українського зерна через Чорне море
Про це інформує Reuters.
Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом. Це буде перша поїздка російського президента до союзника по НАТО після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.
"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти з іншим механізмом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", - сказав Фідан.
Він наголосив, що "деяким суднам" вдалося перевезти українське зерно через Чорне море навіть без укладання "зернової угоди".
"Ми хочемо прояснити цю ситуацію де-факто за допомогою нового механізму", - додав очільник турецького МЗС.
- Наприкінці січня у Кремлі заявили, що в лютому готується візит Володимира Путіна до Туреччини. Однією з основних тем переговорів із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом буде Україна.
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