Ердоган обговорить із Путіним "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем, - МЗС Туреччини

Про це інформує Reuters.

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом. Це буде перша поїздка російського президента до союзника по НАТО після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти з іншим механізмом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", - сказав Фідан.

Він наголосив, що "деяким суднам" вдалося перевезти українське зерно через Чорне море навіть без укладання "зернової угоди".

"Ми хочемо прояснити цю ситуацію де-факто за допомогою нового механізму", - додав очільник турецького МЗС.