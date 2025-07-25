Ердоган поговорить із Трампом і Путіним, аби з’ясувати їхні наміри щодо можливої зустрічі в Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує провести перемовини з лідерами Росії та США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом і з'ясувати, чи хочуть вони зустрітися
Про це повідомляє управління комунікації Турецької Республіки у соціальній мережі Х.
"Цього тижня, провівши переговори з Путіним та Трампом, ми постараємося з'ясувати, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", - висловився Ердоган.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Стамбулі. За його словами, Трамп погодився приїхати, якщо Путін також візьме участь.
Ердоган наголосив, що Туреччина готова бути платформою для діалогу, і що така зустріч могла б стати кроком до деескалації міжнародної напруги, зокрема у контексті війни в Україні. Він додав, що перебуває в постійному контакті з обома лідерами, і планує найближчим часом окремо поговорити з Путіним і Трампом, щоб узгодити формат можливої зустрічі.
Водночас Україна наполягає на прямих перемовинах між президентом Зеленським і диктатором РФ Путіним. "Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - наголосив секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду переговорів між делегаціями у Стамбулі.
- Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня.
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