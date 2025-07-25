Ердоган поговорить із Трампом і Путіним, аби з’ясувати їхні наміри щодо можливої зустрічі в Стамбулі

Про це повідомляє управління комунікації Турецької Республіки у соціальній мережі Х.

"Цього тижня, провівши переговори з Путіним та Трампом, ми постараємося з'ясувати, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", - висловився Ердоган.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Стамбулі. За його словами, Трамп погодився приїхати, якщо Путін також візьме участь.

Ердоган наголосив, що Туреччина готова бути платформою для діалогу, і що така зустріч могла б стати кроком до деескалації міжнародної напруги, зокрема у контексті війни в Україні. Він додав, що перебуває в постійному контакті з обома лідерами, і планує найближчим часом окремо поговорити з Путіним і Трампом, щоб узгодити формат можливої зустрічі.

Водночас Україна наполягає на прямих перемовинах між президентом Зеленським і диктатором РФ Путіним. "Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - наголосив секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду переговорів між делегаціями у Стамбулі.