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Ердоган заявив, що "наступною ціллю" Ізраїлю може стати Туреччина

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2024 середа
13:58
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військові операції Ізраїлю в Лівані та на палестинських територіях можуть поширитися на його країну і вона стане "наступною ціллю" Єрусалима

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Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"У той час, як Ізраїль здійснює терористичні атаки на Ліван, він намагається вдатися до будь-яких провокацій, щоб втягнути у свій вогонь країни регіону", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина стане "наступною ціллю" Ізраїлю.

"Після Лівану, наступним місцем, на яке (Ізраїль) кине свій погляд, я вам чітко кажу, буде наша Батьківщина... Мрії (прем'єр-міністра Беньяміна) Нетаньягу включають Анатолію", - стверджує турецький президент.

Водночас він наголосив, що його держава протистоятиме Ізраїлю та заохочуватиме до цього світ.

"Туреччина зробить все можливе, щоб створити фронт людяності", - додав Ердоган.

Також президент розкритикував тих, хто підтримує позицію, аби Анкара залишалася нейтральною в умовах ескалації.

"Ми стикаємося з окупаційною мережею, яка має намір занурити весь регіон у вогонь. Ніхто, хто має хоч краплю совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масового вбивства. Так само як Гітлер був зупинений, коли побачив себе в збільшувальне скло, - так само буде зупинений і Нетаньягу", - заявив Ердоган.

  • 28 липня Ердоган уперше виступив з погрозою безпосереднього військового вторгнення до держави Ізраїль.
  • 8 вересня він звернувся до ісламських держав із закликом створити альянс, щоб зупинити "державний тероризм" Ізраїлю.
Теги:
Ізраїль
Туреччина
Ліван
Реджеп Ердоган
Війна в Ізраїлі
Беньямін Нетаньягу
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