Ердоган заявив, що "наступною ціллю" Ізраїлю може стати Туреччина
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військові операції Ізраїлю в Лівані та на палестинських територіях можуть поширитися на його країну і вона стане "наступною ціллю" Єрусалима
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
"У той час, як Ізраїль здійснює терористичні атаки на Ліван, він намагається вдатися до будь-яких провокацій, щоб втягнути у свій вогонь країни регіону", - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина стане "наступною ціллю" Ізраїлю.
"Після Лівану, наступним місцем, на яке (Ізраїль) кине свій погляд, я вам чітко кажу, буде наша Батьківщина... Мрії (прем'єр-міністра Беньяміна) Нетаньягу включають Анатолію", - стверджує турецький президент.
Водночас він наголосив, що його держава протистоятиме Ізраїлю та заохочуватиме до цього світ.
"Туреччина зробить все можливе, щоб створити фронт людяності", - додав Ердоган.
Також президент розкритикував тих, хто підтримує позицію, аби Анкара залишалася нейтральною в умовах ескалації.
"Ми стикаємося з окупаційною мережею, яка має намір занурити весь регіон у вогонь. Ніхто, хто має хоч краплю совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масового вбивства. Так само як Гітлер був зупинений, коли побачив себе в збільшувальне скло, - так само буде зупинений і Нетаньягу", - заявив Ердоган.
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