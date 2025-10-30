Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Анкарі 30 жовтня, передає Reuters.

Ердоган наголосив, що Ізраїль застосовує непропорційну силу проти цивільного населення, тоді як палестинський рух ХАМАС не володіє навіть частиною подібного арсеналу.

"У ХАМАС немає ні бомб, ні ядерної зброї, але Ізраїль має все це і використовує його проти Гази. Хіба ви, як Німеччина, цього не бачите? Ізраїль завжди прагнув придушити Газу голодом і геноцидом", — заявив турецький президент.

Він підкреслив, що обстріли тривають навіть попри зусилля міжнародних посередників, а "мовчання світу" лише заохочує Ізраїль до подальших атак.

Канцлер Мерц у відповідь зазначив, що уряд Німеччини з перших днів війни підтримує право Ізраїлю на самооборону після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Щоб уникнути непотрібних жертв, потрібно одне рішення — ХАМАС мав би звільнити заручників і скласти зброю", — сказав Мерц.

Читайте також: 13 жовтня, угрупування ХАМАС звільнив ізраїльських заручників за умовами угоди щодо припинення вогню в секторі Гази.

Він також висловив сподівання, що війна добігає кінця завдяки угоді про припинення вогню, до якої долучилися США та Туреччина. Водночас Мерц нагадав, що його уряд цьогоріч призупинив експорт військової техніки до Ізраїлю через гуманітарну кризу, але не підтримує звинувачень у геноциді, вважаючи їх політично вмотивованими.

Раніше розслідування ООН дійшло висновку, що дії Ізраїлю в Газі мають ознаки геноциду — вбивства, облога та руйнування відбуваються "з наміром знищити палестинське життя". Ізраїль категорично заперечує ці звинувачення, наполягаючи, що його кампанія спрямована проти ХАМАС, а не проти цивільних.