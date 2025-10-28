Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, таке рішення ухвалили після консультацій із питань безпеки, однак деталі зустрічі в офісі прем’єра не розкрили.

Наказ з’явився невдовзі після того, як Нетаньягу звинуватив рух ХАМАС у "грубому порушенні" домовленостей про припинення вогню. У відповідь управління ЗМІ уряду Гази заявило, що Ізраїль сам порушив умови угоди вже 125 разів з моменту її набуття чинності 10 жовтня, зокрема — вбив 94 палестинців.

Як пише Bloomberg, відновлення ізраїльських ударів може зірвати крихке перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яке було досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа в середині жовтня.

Що передувало

Дональд Трамп 9 жовтня заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.

10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.