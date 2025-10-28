Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі

Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі

Вікторія Литвин
28 жовтня, 2025 вiвторок
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перед ударами розпорядився провести "потужні атаки" по Газі

Зміст

Про це пише Bloomberg. 

За інформацією видання, таке рішення ухвалили після консультацій із питань безпеки, однак деталі зустрічі в офісі прем’єра не розкрили.

Наказ з’явився невдовзі після того, як Нетаньягу звинуватив рух ХАМАС у "грубому порушенні" домовленостей про припинення вогню. У відповідь управління ЗМІ уряду Гази заявило, що Ізраїль сам порушив умови угоди вже 125 разів з моменту її набуття чинності 10 жовтня, зокрема — вбив 94 палестинців.

Як пише Bloomberg, відновлення ізраїльських ударів може зірвати крихке перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яке було досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа в середині жовтня. 

Що передувало

Дональд Трамп 9 жовтня  заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. 

10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.

Американський президент Дональд Трамп 25 жовтня заявив, що угрупуванню ХАМАС необхідно терміново повернути тіла загиблих заручників, інакше США й країни, які беруть участь у мирному процесі вживуть відповідних заходів.

