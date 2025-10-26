Трамп дав ХАМАСу 48 годин, щоб почати повертати тіла загиблих ізраїльських заручників

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Clash Report.

"На Близькому Сході встановлений дуже міцний мир, і я вважаю, що він має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен швидко почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів", - наголосив Трамп.

Лідер США підкреслив, що деякі тіла важко повернути, але інші можна віддати вже зараз, і ХАМАС з якоїсь причини цього не робить, а принцип справедливого ставлення застосовується лише за умови виконання їхніх зобов’язань.

"Подивимось, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно слідкую за цим", - додав він.

Що передувало

Дональд Трамп 9 жовтня заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.

10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Угруповання 13 жовтня звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.

За кілька днів американський президент пригрозив угрупуванню ХАМАС знищенням, у разі, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази.