Головна Світ "Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі

"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі

Дмитро Марценишин
16 жовтня, 2025 четвер
23:06
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп пригрозив угрупуванню ХАМАС знищенням, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази

Зміст

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social

За словами президента США, ХАМАС не дотримується домовленостей щодо досягнення миру в секторі Гази з Ізраїлем. 

"Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, а це не було частиною домовленості, у нас не залишиться вибору, як втрутитися й вбити їх. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп. 

Заява пролунала після того, як у мережі з'явилися численні відео, як бойовики ХАМАС страчують людей на вулицях Гази.

15 жовтня Трамп висловив переконання, що ХАМАС роззброїться та попередив про наслідки, якщо цього не станеться.   

"Вони роззброяться, а якщо не роззброяться, ми їх роззброїмо, і це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко", – наголосив Трамп.

  • 9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. 
  • 10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.
  • 13 жовтня угруповання звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.
Теги:
Новини
Ізраїль
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
