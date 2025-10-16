"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп пригрозив угрупуванню ХАМАС знищенням, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
За словами президента США, ХАМАС не дотримується домовленостей щодо досягнення миру в секторі Гази з Ізраїлем.
"Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, а це не було частиною домовленості, у нас не залишиться вибору, як втрутитися й вбити їх. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп.
Заява пролунала після того, як у мережі з'явилися численні відео, як бойовики ХАМАС страчують людей на вулицях Гази.
15 жовтня Трамп висловив переконання, що ХАМАС роззброїться та попередив про наслідки, якщо цього не станеться.
"Вони роззброяться, а якщо не роззброяться, ми їх роззброїмо, і це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко", – наголосив Трамп.
- 9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.
- 10 жовтня набрала чинності домовленість про припинення війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.
- 13 жовтня угруповання звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.
