"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами президента США, ХАМАС не дотримується домовленостей щодо досягнення миру в секторі Гази з Ізраїлем.

"Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, а це не було частиною домовленості, у нас не залишиться вибору, як втрутитися й вбити їх. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп.

Заява пролунала після того, як у мережі з'явилися численні відео, як бойовики ХАМАС страчують людей на вулицях Гази.

15 жовтня Трамп висловив переконання, що ХАМАС роззброїться та попередив про наслідки, якщо цього не станеться.

"Вони роззброяться, а якщо не роззброяться, ми їх роззброїмо, і це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко", – наголосив Трамп.