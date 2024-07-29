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ЄС готує двоетапну торговельну стратегію на випадок перемоги Трампа, - FT

Дар'я Куркіна
29 липня, 2024 понедiлок
15:39
Світ

У Європейському Союзі розробляють двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом на випадок, якщо він переможе у президентських виборах США

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначено, що в разі перемоги Трампа на виборах у листопаді в ЄС планують звернутися до його команди до вступу на посаду для обговорення, які американські товари Євросоюз міг би купувати в більших кількостях.

У матеріалі йдеться, що підхід батога й пряника в Євросоюзі вважають найкращою відповіддю на обіцянки кандидата в президенти США запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи. За оцінками ЄС, вони можуть спровокувати скорочення європейського експорту приблизно на 150 мільярдів євро щороку.

FT пише, якщо переговори про поліпшення торгівлі будуть безрезультативними, а Трамп застосує вищі тарифи - торговий департамент Європейської комісії складає перелік імпортних товарів, на які можуть бути накладені мита 50% та більше.

"Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою. Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом", - прокоментувало джерело видання.

"Перший термін Трампа між 2017 і 2021 роками був болісним для ЄС, який має значне позитивне сальдо торгівлі товарами зі США. Після того, як у 2018 році Трамп запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму 6,4 мільярда євро з міркувань національної безпеки, ЄС відповів на це, увівши тарифи на суму 2,8 мільярда євро", - йдеться у матеріалі.

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс висловив сподівання FT на уникнення між Євросоюзом і Штатами минулої конфронтації.

"Ми вважаємо, що США і ЄС є стратегічними союзниками, і особливо в нинішньому геополітичному контексті важливо, щоб ми працювали разом у сфері торгівлі", - підкреслив єврокомісар.

  • 2 липня Євросоюз повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту з 2024 року.
Теги:
ЄС
вибори президента
Єврокомісія
Дональд Трамп
вибори у США
США
Економіка
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