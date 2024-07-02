Через збільшення обсягів імпорту: ЄС повернув мита на яйця та цукор з України

Про це повідомили на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що яйця та цукор потрапили до переліку товарів, до яких застосували "екстрене гальмо", через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

"Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою у межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 27 червня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Євросоюз не планує повертати мита на українські товари.

Що відомо про експорт української продукції

Європейська комісія 31 січня запропонувала подовжити імпортні мита і квоти на експорт з України до ЄС до червня 2025 року.

Така пропозиція була покликана підтримати зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Вже 19 березня Європарламент і Єврорада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії. "Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії", - зазначали у Європарламенті.

На початку квітня посли країн-членів ЄС та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України, проте з деякими обмеженнями.

Євросоюз залишив за собою право на запровадження обмежень, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Зазначалось, що такі термінові обмеження можуть застосовуватися для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як птиця, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудза та мед.