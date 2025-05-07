ЄС не вистачає рішучості захищати власні принципи: нардепка Іонова про поведінку Угорщини
Народна депутатка України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації закріпленого в Конституції України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО Марія Іонова в інтерв'ю ведучому програми "Європейський простір" Юрію Фізеру зазначила, що наразі бракує більшої рішучості з боку ЄС у захисті власних принципів, яких Угорщина зобов'язалася дотримуватися
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Питання Угорщини не нове. Ми добре знаємо позицію цієї країни, яка, на жаль, часто діє в координації з Росією. Я б не перекладала всю відповідальність на українську сторону. Адже, коли Орбан порушував принципи, закладені в статуті Європейського Союзу, сам ЄС намагався діяти через дипломатію, діалоги, але не застосовував усіх механізмів, які мав у своєму розпорядженні. Питання постачання дешевої нафти вже вийшло за межі економіки й перейшло у політичну площину", - зауважила Іонова.
За словами народної депутатки, після Революції Гідності Україна захищала свої національні інтереси, зокрема в контексті ситуації в Закарпатській області. І це відбувалося розумно, системно й комплексно. Але вже після початку повномасштабного вторгнення Угорщина почала відверто зловживати ситуацією. І зрозуміло, ким вона тоді керувалася і ким керується зараз.
"На жаль, у контексті нафти й нафтопроводу "Дружба" українська влада зробила надто багато поступок. Проте наразі, як на мене, ми починаємо грамотно вибудовувати свою позицію у цій "шаховій партії", - наголосила Іонова.
Народна депутатка також додала, що наразі бракує більшої рішучості з боку Європейського Союзу у захисті власних принципів і документів, які сам ЄС затвердив і які Угорщина зобов'язалася виконувати. Це вже не лише питання двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, а й питання відповідальності Угорщини перед самим ЄС та дотримання європейських правил і принципів.
"Я вважаю, що Європейський Союз мав би продемонструвати політичну волю. Здається, що переговори з Орбаном уже розпочалися. До того ж угорське суспільство поступово змінюється. Це видно з підтримки опозиційної партії, яка має 7 представників у Європейському парламенті. Ця політична сила проєвропейська, пронатовська, продемократична й послідовно підтримує Україну.
Тож фактор Угорщини дійсно є ризикованим, адже ми розуміємо, з ким вона координує свої дії. Питання нафти й газу потрібно вирішувати негайно. Чому це важливо? Бо поруч Словаччина, де ситуація теж непроста, і Болгарія. Тобто перед нами значно ширша геополітична картина", - резюмувала Іонова.
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