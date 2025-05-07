ЄС не вистачає рішучості захищати власні принципи: нардепка Іонова про поведінку Угорщини

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання Угорщини не нове. Ми добре знаємо позицію цієї країни, яка, на жаль, часто діє в координації з Росією. Я б не перекладала всю відповідальність на українську сторону. Адже, коли Орбан порушував принципи, закладені в статуті Європейського Союзу, сам ЄС намагався діяти через дипломатію, діалоги, але не застосовував усіх механізмів, які мав у своєму розпорядженні. Питання постачання дешевої нафти вже вийшло за межі економіки й перейшло у політичну площину", - зауважила Іонова.

За словами народної депутатки, після Революції Гідності Україна захищала свої національні інтереси, зокрема в контексті ситуації в Закарпатській області. І це відбувалося розумно, системно й комплексно. Але вже після початку повномасштабного вторгнення Угорщина почала відверто зловживати ситуацією. І зрозуміло, ким вона тоді керувалася і ким керується зараз.

"На жаль, у контексті нафти й нафтопроводу "Дружба" українська влада зробила надто багато поступок. Проте наразі, як на мене, ми починаємо грамотно вибудовувати свою позицію у цій "шаховій партії", - наголосила Іонова.

Народна депутатка також додала, що наразі бракує більшої рішучості з боку Європейського Союзу у захисті власних принципів і документів, які сам ЄС затвердив і які Угорщина зобов'язалася виконувати. Це вже не лише питання двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, а й питання відповідальності Угорщини перед самим ЄС та дотримання європейських правил і принципів.

"Я вважаю, що Європейський Союз мав би продемонструвати політичну волю. Здається, що переговори з Орбаном уже розпочалися. До того ж угорське суспільство поступово змінюється. Це видно з підтримки опозиційної партії, яка має 7 представників у Європейському парламенті. Ця політична сила проєвропейська, пронатовська, продемократична й послідовно підтримує Україну.

Тож фактор Угорщини дійсно є ризикованим, адже ми розуміємо, з ким вона координує свої дії. Питання нафти й газу потрібно вирішувати негайно. Чому це важливо? Бо поруч Словаччина, де ситуація теж непроста, і Болгарія. Тобто перед нами значно ширша геополітична картина", - резюмувала Іонова.