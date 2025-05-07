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ЄС не вистачає рішучості захищати власні принципи: нардепка Іонова про поведінку Угорщини

Оксана Ліховід
7 травня, 2025 середа
15:35
Світ Віктор Орбан

Народна депутатка України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реалізації закріпленого в Конституції України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО Марія Іонова в інтерв'ю ведучому програми "Європейський простір" Юрію Фізеру зазначила, що наразі бракує більшої рішучості з боку ЄС у захисті власних принципів, яких Угорщина зобов'язалася дотримуватися

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Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання Угорщини не нове. Ми добре знаємо позицію цієї країни, яка, на жаль, часто діє в координації з Росією. Я б не перекладала всю відповідальність на українську сторону. Адже, коли Орбан порушував принципи, закладені в статуті Європейського Союзу, сам ЄС намагався діяти через дипломатію, діалоги, але не застосовував усіх механізмів, які мав у своєму розпорядженні. Питання постачання дешевої нафти вже вийшло за межі економіки й перейшло у політичну площину", - зауважила Іонова.

За словами народної депутатки, після Революції Гідності Україна захищала свої національні інтереси, зокрема в контексті ситуації в Закарпатській області. І це відбувалося розумно, системно й комплексно. Але вже після початку повномасштабного вторгнення Угорщина почала відверто зловживати ситуацією. І зрозуміло, ким вона тоді керувалася і ким керується зараз.

"На жаль, у контексті нафти й нафтопроводу "Дружба" українська влада зробила надто багато поступок. Проте наразі, як на мене, ми починаємо грамотно вибудовувати свою позицію у цій "шаховій партії", - наголосила Іонова.

Народна депутатка також додала, що наразі бракує більшої рішучості з боку Європейського Союзу у захисті власних принципів і документів, які сам ЄС затвердив і які Угорщина зобов'язалася виконувати. Це вже не лише питання двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, а й питання відповідальності Угорщини перед самим ЄС та дотримання європейських правил і принципів.

"Я вважаю, що Європейський Союз мав би продемонструвати політичну волю. Здається, що переговори з Орбаном уже розпочалися. До того ж угорське суспільство поступово змінюється. Це видно з підтримки опозиційної партії, яка має 7 представників у Європейському парламенті. Ця політична сила проєвропейська, пронатовська, продемократична й послідовно підтримує Україну.

Тож фактор Угорщини дійсно є ризикованим, адже ми розуміємо, з ким вона координує свої дії. Питання нафти й газу потрібно вирішувати негайно. Чому це важливо? Бо поруч Словаччина, де ситуація теж непроста, і Болгарія. Тобто перед нами значно ширша геополітична картина", - резюмувала Іонова.

  • Віцепрем'єрка Стефанішина повідомила, що Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації для зняття всіх застережень Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.
  • 2 травня Орбан заявив, що через можливий вступ України до ЄС Угорщина збанкрутує.
  • Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виділення коштів для України є "великою помилкою" ЄС. За його словами, їх слід спрямовувати в європейську економіку.
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євроінтеграція
Вступ в ЄС
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санкції ЄС проти Росії
Світ про Україну
оборона та безпека
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