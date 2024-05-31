ЄС оголосив про нові санкції проти КНДР через підтримку Росії на війні проти України

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження передбачають заморожування активів осіб, проти яких спрямовані санкції, а також заборону на пряме чи опосередковане надання коштів або економічних ресурсів. Додатково до підсанкційних осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Європейського Союзу.

"ЄС рішуче налаштований запобігти потоку компонентів, фінансів і знань, які можуть бути використані КНДР для підтримки розвитку її ядерної програми, програми створення зброї масового знищення і балістичних ракет. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом і відновити діалог з відповідними сторонами ", - йдеться у повідомленні.

Відтак, загальна кількість осіб, внесених до санкційних списків ЄС, становить 77 фізичних та 20 юридичних осіб. Це рішення доповнює всі відповідні резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій, пов'язаних з незаконними програмами КНДР, які ЄС також інкорпорував у своє законодавство.