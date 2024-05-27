ЄС увів санкції проти 20 осіб за порушення прав людини та знущання з політв’язнів у РФ
Рада ЄС запровадила санкції проти 20 осіб, суддів, прокурорів та інших членів правоохоронних органів РФ за систематичні політичні репресії та порушення прав людини в країні
Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.
"Сьогодні Рада ЄС створила нові рамкові умови для застосування обмежувальних заходів проти відповідальних за серйозні порушення прав людини, за репресії проти громадянського суспільства й демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії", - йдеться у повідомленні.
Рішення запровадити новий режим санкцій є частиною відповіді ЄС на систематичні репресії в Росії, яку запропонував високий представник ЄС Жозеп Боррель після смерті опозиційного політика Олексія Навального в сибірській в'язниці в лютому.
Новий режим санкцій запроваджує торговельні обмеження на експорт обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, а також обладнання, технологій або програмного забезпечення, що використовується переважно у сферах інформаційної безпеки, для проведення моніторингу або перехоплення на засобах телекомунікації.
Рада ЄС включила одну юридичну особу та 19 фізичних осіб до нового режиму.
Зокрема, до списку увійшла Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації, яка є центральним органом управління російською пенітенціарною системою, відомою своїми широко поширеними та систематичними зловживаннями та жорстоким поводженням з політичними в’язнями в Росії. Як федеральний орган, служба відповідає за виправні колонії, де російський опозиційний політик Олексій Навальний утримувався за політично вмотивованими звинуваченнями і зрештою помер 16 лютого 2024 року.
Також під санкції потрапили декілька суддів, прокурорів і членів судової системи, які зіграли ключову роль в ув'язненні та остаточній смерті Навального, а також у винесенні вироку за політично вмотивованими звинуваченнями російському правозахиснику Олегу Орлову та художниіі Олександрі Скочиленко.
"Ті, хто визначений сьогодні, підлягають заморожуванню фінансових активів, громадянам ЄС або компаніям заборонено надавати їм будь-які кошти. На фізичних осіб також поширюється заборона на поїздки до ЄС, навіть транзитом через територію ЄС", - йдеться у повідомленні.
- У понеділок, 27 травня, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього нардепа України Віктора Медведчука, а також проросійського бізнесмена Артема Марчевського.
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