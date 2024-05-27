ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука

Про це інформує міністерство закордонних справ Чехії у Twitter.

Там зазначили, що за пропозицією Чехії Євросоюз вирішив внести до санкційного списку три організації, які працюють на Кремль.

"Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", - ідеться в повідомленні.

До підсанкційного списку також потрапив "Голос Європи" (Voice of Europe) - пропагандистський ресурс, що використовується Росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Крім Медведчука, під санкції потрапив проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.

У МЗС Чехії додають, що усі обмеження, які країна вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС. При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.

Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.