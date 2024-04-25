Європарламент закликає запровадити санкції проти Медведчука, - кореспондентка Висоцька
У резолюції, ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі, Європарламент закликає Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука
Про це в етері розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.
"Європарламент закликає держави-члени ЄС та міжнародну спільноту дзеркально запровадити санкції, які вже запровадив уряд Чехії, проти, як вони називаються цю резолюцію, українського олігарха Віктора Медведчука", - розповіла вона.
Разом з тим, санкції закликають ввести проти видання Voice of Europe та співробітника Медведчука Артема Марчевського.
"Близький соратник Путіна за допомогою використання новинного сайту Voice of Europe проводив операції з російського впливу на території Чехії та ЄС. Разом з Медведчуком, Європарламент закликає запровадити санкції проти його медіа-менеджера Артема Марчевського", - додала Висоцька.
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25 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликає не визнавати псевдовибори президента Володимира Путіна в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
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