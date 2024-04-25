Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Європарламент закликає запровадити санкції проти Медведчука, - кореспондентка Висоцька 
Ексклюзив

Європарламент закликає запровадити санкції проти Медведчука, - кореспондентка Висоцька 

25 квітня, 2024 четвер
17:39
Світ Віктор Медведчук

У резолюції, ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі, Європарламент закликає Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука 

Про це в етері розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Європарламент закликає держави-члени ЄС та міжнародну спільноту дзеркально запровадити санкції, які вже запровадив уряд Чехії, проти, як вони називаються цю резолюцію, українського олігарха Віктора Медведчука", - розповіла вона.

Разом з тим, санкції закликають ввести проти видання Voice of Europe та співробітника Медведчука Артема Марчевського.

"Близький соратник Путіна за допомогою використання новинного сайту Voice of Europe проводив операції з російського впливу на території Чехії та ЄС. Разом з Медведчуком, Європарламент закликає запровадити санкції проти його медіа-менеджера Артема Марчевського", - додала Висоцька.

  • 25 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликає не визнавати псевдовибори президента Володимира Путіна в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Теги:
Відео
Суспільство
Росія
ЄС
Чехія
Володимир Путін
Європарламент
Віктор Медведчук
Читайте також:
Карта. Авдіївка_2404
Автор Богдан Бачинський
24 квітня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні
24 квітня, 2024 середа
Згурець назвав пріоритетні цілі для застосування ATACMS
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
18:37
На фото: Jerry Heil та Аlyona Аlyona
Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили у Мальме на Євробачення
18:35
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 7 людей, які були в електричці
18:19
Володимир Зеленський
Захист інфраструктури, фронт та контракти на озброєння: Зеленський провів Ставку
18:16
Маріуполь
Окупанти "платять" іноземним робітникам заселенням у відремонтовані будинки маріупольців
18:13
Оновлено
Наслідки удару по Черкащині 25.04.24
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
18:08
OPINION
Володимир Єрмоленко
Російські інтелектуали чіплятимуться за "вєлікую Россію" до останнього
18:03
На фото: Гарві Вайнштейн
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну у справі 2020 року про зґвалтування
17:36
Польща
У Польщі до 2,5 року засудили російського шпигуна, який збирав інформацію про військові частини країни
17:27
На фото: Співачка KOLA
KOLA випустила іронічну пісню-рефлексію на стосунки з татом, якого не було в її житті
17:24
ДСНС
Виїхали ліквідувати пожежу: в передмісті Херсона рятувальники потрапили під повторний обстріл РФ
17:22
Ексклюзив
Олег Синютка
Дуже дивним способом це збіглося з перевіркою використання грошей Єдиним телемарафоном: нардеп Синютка про відставку 7 членів Рахункової палати
17:06
в'язниця
В Україні до 15 років засудили російського агента, який на Харківщині збирав розвіддані для окупантів
17:00
PR
Комфорт та максимальна свобода разом з NarsCars: як орендувати авто для поїздок в Україні
16:52
Ексклюзив
ЗСУ
Захопити Часів Яр практично неможливо: офіцер НГУ Матвійчук про проблеми армії РФ на Бахмутському напрямку
16:35
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
В ОСУВ "Хортиця" розповіли, якими є втрати РФ у живій силі й техніці на Східному напрямку
16:20
Ексклюзив
Дніпро, ракетний удар, воєнні злочини Росії
Це свідчить про перехід Росії до стратегії "Алеппо": президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" про ракетні удари РФ по містах України
16:17
Європарламент
Європарламент закликав не визнавати легітимними "вибори" Путіна
16:16
Оновлено
Телемарафон внесли у звіт держдепу США про порушення прав людини в Україні. Нардеп Юрчишин прокоментував
16:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Дуже дорогий для кожного з нас "Єдиний телемарафон"
16:05
літній дощ
І не холодно, і не спекотно: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
15:53
Ексклюзив
Снаряди 155-мм США
Артилерійські боєприпаси зі США можуть надійти до лінії фронту за кілька днів, -  полковник ЗСУ Черник
15:38
На фото: Юрій Феліпенко
Актор театру на Подолі Юрій Феліпенко став до лав ЗСУ
15:38
дрони для військових
РФ планує залучити дітей у школах ТОТ до курсів з управління дронами, - Спротив
15:26
кадр з фільму "Ти мене любиш?"
Вийшов трейлер українського фільму "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової
15:23
Оновлено
Богдан Львов
Апеляційний суд розглядає оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді
15:16
Вибух
Росіяни вдарили КАБами по інфраструктурі Сум
15:12
Шахтарська каска
Окупанти взялися за "ревізію" останніх 33 шахт Донбасу, - Спротив
15:09
На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта
Незавершену картину Клімта, яку 100 років вважали втраченою, продали на аукціоні за 30 млн євро
14:56
Верховна Рада
Рада не підтримала законопроєкт про накопичувальну пенсію: документ відправили на доопрацювання
14:45
Венеція, Італія
Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста
14:42
СБУ затримала "крота" ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів
Коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала агента ФСБ
14:37
НБУ
Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5%
14:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
Вперше з 1889 року: у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
14:18
на фото затримання 9 пособників окупантів на Херсонщині
Входили до "виборчкому" РФ на Херсонщині: СБУ затримала 9 пособників окупантів
14:14
OPINION
Ксенія Семенова
Яким стане реорганізований НАУ
14:03
Алек Болдвін
Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"
14:00
OPINION
Ольга Лень
Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари
13:57
Лаурінас Кащюнас
Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
13:57
Оновлено
Загинули двоє військових: ДБР розслідує вибух у Миколаєві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV