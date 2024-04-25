Європарламент закликає запровадити санкції проти Медведчука, - кореспондентка Висоцька 

Про це в етері розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Європарламент закликає держави-члени ЄС та міжнародну спільноту дзеркально запровадити санкції, які вже запровадив уряд Чехії, проти, як вони називаються цю резолюцію, українського олігарха Віктора Медведчука", - розповіла вона.

Разом з тим, санкції закликають ввести проти видання Voice of Europe та співробітника Медведчука Артема Марчевського.

"Близький соратник Путіна за допомогою використання новинного сайту Voice of Europe проводив операції з російського впливу на території Чехії та ЄС. Разом з Медведчуком, Європарламент закликає запровадити санкції проти його медіа-менеджера Артема Марчевського", - додала Висоцька.