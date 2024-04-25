Європарламент закликав не визнавати легітимними "вибори" Путіна

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

У резолюції євродепутати називають президентські "вибори" РФ, проведені 15-17 березня, "фарсом". Вони закликали міжнародну спільноту й держав-членів ЄС не визнавати їх легітимними, адже їх проводили "на незаконно окупованих територіях України та в Росії, це не було ні вільно, ні справедливо".

У тексті наголошується: "Фарсова вистава російської влади мала єдину мету - створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і, насамперед, для загарбницької війни проти України".

Також у документі депутати Європейського парламенту висловили жаль через те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з його "переобранням", відступивши від позиції ЄС.

Водночас Європарламент закликав ЄС обмежити відносини з РФ, що стосуються регіональної безпеки, гуманітарних цілей чи прав людини, зокрема - обміну полонених, звільнення політв’язнів та повернення незаконно депортованих українських дітей.

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", - підсумували в документі.

Резолюцію підтримали 493 голосами, коли 11 євродепутатів проголосували проти, а 18 - утримались.