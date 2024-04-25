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Європарламент закликав не визнавати легітимними "вибори" Путіна

25 квітня, 2024 четвер
16:17
Світ Європарламент

Європейський парламент сьогодні, 25 квітня, ухвалив резолюцію, у якій закликає не визнавати псевдовибори президента Володимира Путіна в Росії та на тимчасово окупованих територіях України

Про це йдеться на сайті Європарламенту. 

У резолюції євродепутати називають президентські "вибори" РФ, проведені 15-17 березня, "фарсом". Вони закликали міжнародну спільноту й держав-членів ЄС не визнавати їх легітимними, адже їх проводили "на незаконно окупованих територіях України та в Росії, це не було ні вільно, ні справедливо". 

У тексті наголошується: "Фарсова вистава російської влади мала єдину мету - створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і, насамперед, для загарбницької війни проти України". 

Також у документі депутати Європейського парламенту висловили жаль через те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з його "переобранням", відступивши від позиції ЄС. 

Водночас Європарламент закликав ЄС обмежити відносини з РФ, що стосуються регіональної безпеки, гуманітарних цілей чи прав людини, зокрема - обміну полонених, звільнення політв’язнів та повернення незаконно депортованих українських дітей. 

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", - підсумували в документі. 

Резолюцію підтримали 493 голосами, коли 11 євродепутатів проголосували проти, а 18 - утримались. 

  • 15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.
  • Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.
  • 15 березня 55 країн та Євросоюз засудили "вибори президента РФ", які організувала Росія на тимчасово окупованих територіях України.
  • 17 квітня повідомлялось, що Парламентська асамблея Ради Європи розглядатиме резолюцію, присвячену засудженню тоталітарного режиму РФ.

Теги:
Росія
ЄС
вибори
Володимир Путін
Європарламент
вибори президента
вибори в Росії
Угорщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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