Завтра буде прийняте остаточне політичне рішення про створення трибуналу щодо покарання Путіна, - кореспондентка Висоцька
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що завтра, 9 травня, міністри закордонних справ ЄС прибудуть до Львова, де ухвалять рішення щодо трибуналу за злочини РФ проти України
Про це 8 травня заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, передає "Європейська правда".
"Завтра ми дамо остаточне політичне схвалення створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Безкарності не буде. Буде відповідальність за скоєні злочини", – сказала вона.
"Основна група досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде створено цей трибунал. Тепер ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це (створення трибуналу щодо злочину агресії, – ред.) буде зроблено Радою Європи. Генеральний секретар Ради Європи приєднається до нас завтра по відеозв'язку", – додала дипломатка.
Каллас також повідомила, що 9 травня планується оголосити про виділення 1 млрд євро на оборонну промисловість України.
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла: "Європарламент звернувся до всієї світової спільноти, що винні у цих злочинах мають бути покарані на рівні Міжнародного кримінального суду, суду ООН, а також нового трибуналу за злочин агресії Росії проти України, який зараз перебуває у процесі створення. Якраз щодо трибуналу, то я маю новини. Декілька годин тому, виступаючи після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві, головна дипломатка Європи Кая Каллас та міністр закордонних справ Радослав Сікорський проінформували, що завтра, 9 травня, міністри закордонних справ Євросоюзу їдуть в Україну. Вони будуть у Львові, де і приймуть остаточне політичне рішення про створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України".
Тетяна Висоцька зауважила, що цей трибунал має за мету покарати особисто Путіна та очільників РФ. Також Сікорський та Каллас під час пресконференції зазначили, що, на жаль, поки що США не будуть брати участь у створенні цього трибуналу. Сікорський навіть назвав це поступкою Кремлю.
- 20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
- У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.
- 21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.
- 5 травня в ОП заявили, що спецтрибунал для Росії може запрацювати вже наступного року.
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