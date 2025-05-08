Завтра буде прийняте остаточне політичне рішення про створення трибуналу щодо покарання Путіна, - кореспондентка Висоцька

Про це 8 травня заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, передає "Європейська правда".

"Завтра ми дамо остаточне політичне схвалення створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Безкарності не буде. Буде відповідальність за скоєні злочини", – сказала вона.

"Основна група досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде створено цей трибунал. Тепер ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це (створення трибуналу щодо злочину агресії, – ред.) буде зроблено Радою Європи. Генеральний секретар Ради Європи приєднається до нас завтра по відеозв'язку", – додала дипломатка.

Каллас також повідомила, що 9 травня планується оголосити про виділення 1 млрд євро на оборонну промисловість України.

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла: "Європарламент звернувся до всієї світової спільноти, що винні у цих злочинах мають бути покарані на рівні Міжнародного кримінального суду, суду ООН, а також нового трибуналу за злочин агресії Росії проти України, який зараз перебуває у процесі створення. Якраз щодо трибуналу, то я маю новини. Декілька годин тому, виступаючи після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві, головна дипломатка Європи Кая Каллас та міністр закордонних справ Радослав Сікорський проінформували, що завтра, 9 травня, міністри закордонних справ Євросоюзу їдуть в Україну. Вони будуть у Львові, де і приймуть остаточне політичне рішення про створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України".

Тетяна Висоцька зауважила, що цей трибунал має за мету покарати особисто Путіна та очільників РФ. Також Сікорський та Каллас під час пресконференції зазначили, що, на жаль, поки що США не будуть брати участь у створенні цього трибуналу. Сікорський навіть назвав це поступкою Кремлю.