ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
У п’ятницю, 3 жовтня, Рада ЄС ще на рік продовжила санкції щодо фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу, включаючи втручання у сфері інформації
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Раду ЄС.
"Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, ще на один рік – до 9 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що санкції були продовжені "з огляду на триваючу гібридну діяльність Росії, включно з маніпуляціями та втручанням у сфері іноземної інформації (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів".
Варто зазначити, що Рада ЄС розпочала запровадження додаткових санкцій у відповідь на "гібридні" дестабілізуючі дії Росії 8 жовтня 2024 року.
Цей санкційний режим спрямований проти тих, хто бере участь у діях і політиці уряду Росії, "що підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність", у тому числі шляхом інформаційних маніпуляцій.
Загалом обмежувальні заходи у рамках вказаного режиму наразі застосовуються до 47 фізичних осіб і 15 юридичних осіб.
Для тих, хто внесений до списку, передбачено замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підлягають забороні на поїздки, що не дозволяє їм в’їжджати на територію ЄС чи здійснювати транзит через неї.
У санкційному списку гібридних санкцій, запроваджених проти Росії 20 травня 2025 року, фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти країн ЄС та України.
- Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила підозру Віктору Медведчуку та 12 його поплічникам, які через організовану злочинну групу "Другая Украина" здійснюють медійні операції.
