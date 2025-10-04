ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак
Європейський Союз розробляє нові правові механізми, які дозволять зупиняти танкери тіньового флоту Російської Федерації в Балтійському морі
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.
За його словами, пропозиції України щодо санкцій проти російського нафтового флоту, висунуті торік, можуть лягти в основу нових рішень ЄС. За даними EUObserver, йдеться щонайменше про 16 суден без прапора, які можуть бути зупинені згідно зі статтею 110 Конвенції ООН з морського права.
"У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування", - зауважив Єрмак.
Він наголосив, що використання механізмів міжнародного права та готовність країн НАТО забезпечити їх виконання є чітким сигналом для Кремля про те, що спроби обійти санкції є неефективними.
"Потрібно швидше обмежувати можливості Росії. Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль", - підсумував керівник Офісу президента.
- У Франції відкрили справу щодо танкера Boracay, який стоїть на якорі біля міста Сен-Назер і у лютому потрапив під європейські санкції за належність до російського тіньового флоту. Судно підозрюють у причетності до нещодавніх польотів дронів над Данією.
