ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, пропозиції України щодо санкцій проти російського нафтового флоту, висунуті торік, можуть лягти в основу нових рішень ЄС. За даними EUObserver, йдеться щонайменше про 16 суден без прапора, які можуть бути зупинені згідно зі статтею 110 Конвенції ООН з морського права.

"У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування", - зауважив Єрмак.

Він наголосив, що використання механізмів міжнародного права та готовність країн НАТО забезпечити їх виконання є чітким сигналом для Кремля про те, що спроби обійти санкції є неефективними.

"Потрібно швидше обмежувати можливості Росії. Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль", - підсумував керівник Офісу президента.