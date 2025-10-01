Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії

Про це повідомляє Le Monde.

За словами прокурора Бреста Стефана Келенбергера, двоє членів екіпажу судна перебувають під вартою. Вони представляються капітаном судна та його помічником.

"Були допущені дуже серйозні порушення з боку цього екіпажу, які, власне, й виправдовують те, що нині справа перейшла у судову площину", - заявив президент Фанції Еммануель Макрон на полях саміту ЄС у Копенгагені.

При цьому, французький лідер закликав залишатися "дуже обережними" щодо можливого зв’язку між цим судном, яке ходить під прапором Беніну, та польотами дронів у Данії. Він також наголосив на необхідності боротьби проти російського "тіньового флоту".

За даними спеціалізованого видання The Maritime Executive, судно підозрюють у причетності до польотів дронів, які порушили авіаційний рух у Данії. За його даними, корабель міг використовуватися як "пускова платформа" або "приманка".

Читайте також: Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко

Де фіксували судно раніше?

Як зазначають автори, за даними сайту VesselFinder, 244-метровий танкер вийшов з Індії на початку серпня і залишався пришвартованим біля російського села Усть-Луга до 18 вересня, після чого попрямував до російського порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга, на іншому боці Фінської затоки, повідомило агентство. Він пробув там близько десяти годин у нафтовому терміналі, а потім знову вирушив на захід.

22 вересня, у перший день польотів безпілотників над данськими аеропортами, танкер з'явився біля берегів Польщі та Швеції, а потім – біля данського узбережжя. 23 вересня близько 3 години ночі (за Гринвічем) його помітили на південь від данського острова Лоллан, після чого він попрямував до протоки Великий Бельт, що проходить вздовж материкової частини Данії.

У ніч на 25 вересня судно перебувало приблизно за 160 кілометрів на захід від Данії, а о 12:35 (за Гринвічем) взяло курс у бік Ла-Маншу, щоб вийти в Атлантику й продовжити рух на південь. Опівночі 28 вересня судно різко змінило курс і попрямувало до французького узбережжя, де зупинилося біля Сен-Назер.

Читайте також: Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні

За даними видання, збудоване у 2007 році 244-метрове судно багаторазово змінювало назву й прапор, перебуваючи під реєстрацією то у Габоні, то на Маршаллових островах, то у Монголії.