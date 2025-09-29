Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
Ексклюзив

Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко

Євген Козярін
29 вересня, 2025 понедiлок
21:53
Війна з Росією Володимир Огризко

Якщо серйозно зайнятися питанням російських танкерів, які використовують для запуску дронів, то тоді можна швидко цю загрозу зменшити або усунути

Зміст

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо. 

Він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі.

"Якщо є така інформація, то безумовно, з цією інформацією треба поділитися, я думаю, це давно вже відбулося з іншими спецслужбами європейських країн, які повинні бути обізнаними з тим, що така загроза є. Що треба робити в такій ситуації? В такій ситуації треба перекривати доступ російських або безпосередньо російських, або танкерного флоту, який курсує в інтересах Росії і забирає нафту з російських портів на Балтиці", - сказав дипломат.

Огризко пояснив як це зробити.

"Насправді нескладно, тому що для того, щоб вийти в Північне море, треба пройти вузенький, так би мовити, етап, який контролює країна НАТО - Данія. Значить, всі країни альянсу мали б допомогти Данії, а зробити це, в принципі, не так уже й складно, перевіряти кожен танкер, який іде або до Росії, або з Росії. Якщо це робити серйозно, то повірте. Якщо на цьому танкері є пристосування для того, щоб запускати дрони, то це буде видно в будь-якому випадку", - заявив ексміністр.

Він вважає, що якщо серйозно цим зайнятися, то тоді можна швидко цю загрозу зменшити або усунути.

"Знову-таки потрібні не просто гасла, а потрібні дії. Якщо дій не буде, то повірте, полетять не лише дрони, полетять ракети. І знову ж таки Росія скаже, це не ми. І що цікаво, ви згадували цього воєнного злочинця Лаврова на Генеральній Асамблеї. Так от на своїй пресконференції він сказав: "Якщо ви натовці бачите якісь літальні апарати на своїй території, так збивайте їх, які проблеми. Це ж не ми,  не російські, я не знаю там, які вони. Збивайте на здоров'я, але якщо ви зіб'єте над нашою територією, ой, тоді буде дуже погано", - зазначив дипломат.

Огризко зауважив, що якщо самі московити говорять, що це не наше і робіть з ними, що хочете, то НАТО має реагувати як хоче.

"Господи, чому вести в рамках НАТО дискусію, чи вони загрожують населенню, чи не загрожують? Слухайте це щось дивовижне. Над вашою головою літають об'єкти, які теоретично можуть впасти і когось вбити, чи зруйнувати якийсь об'єкт. І ви ще починаєте дискусію, що з ним робити. Я думаю, що тоді це просто запрошення Росії робити ще більше", - підсумував ексмінстр.

  • Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. 
  • У ніч на суботу, 27 вересня, безпілотники були помічені поблизу кількох військових об'єктів. Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля них.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
29 вересня
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
20:02
Трамп на даху
У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
Молдова: Санду не дала своїй державі загинути. І не дала вдарити нам в спину
19:57
Оновлено
"Верес" - "Полісся"
УПЛ: "Полісся" та "Верес" забили 5 голів, результати інших матчів 7-го туру
19:53
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
19:42
У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
19:00
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: у Києві спрацювала ППО
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
18:12
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна очікує на поставки шведських винищувачів "Гріпен", – Міноборони
18:04
Ексклюзив
Кіт Келлог
Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії
18:01
OPINION
Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою
17:49
Путін в Кремлі
Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам
17:31
Ексклюзив
Роман Костенко
"Можливо, РФ і потрібно дати нам їх провести": нардеп Костенко закликав бути обережними з виборами в Україні
17:22
Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
17:16
Від початку доби на фронті відбулося 75 боїв: росіяни здійснили 19 атак на Покровському напрямку
17:15
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
Ініціатива Ердогана щодо визнання Північного Кіпру охоплює питання вуглеводнів, - журналістка Будник
17:11
евакуація
У Харківській області будуть відкриватися нові транзитні центри для евакуйованих — голова Координаційного гуманітарного центру
17:00
PR
Фокстрот
Фокстрот радить: як продовжити роботу MacBook без розетки. Повний гід з економії заряду
16:37
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:35
Європа Україна росія
Європа – остання перешкода для Росії на шляху до перемоги в Україні? - INSS
16:15
Ексклюзив
Андрій Бабіш
"Не буде продовжувати снарядну ініціативу": журналіст Хотин про позицію Бабіша, який знову може очолити уряд Чехії
16:10
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський запропонував західним партнерам створити спільний "протиповітряний щит"
16:02
OPINION
Дозвіл США на далекобійні удари по РФ: оптимістична картина розвитку війни
15:56
Медика з Черкас підозрюють у неналежному застосуванні наркозу, що призвело до загибелі 7-річної дитини
15:46
Новини компаній
Компанія blago обмінюється досвідом із європейськими архітекторами
Найкращі практики будівництва: компанія blago співпрацює з європейськими архітекторами
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна продовжує контрнаступ і розвиває можливості ударів по території РФ
Більше новин
