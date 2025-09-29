Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
Якщо серйозно зайнятися питанням російських танкерів, які використовують для запуску дронів, то тоді можна швидко цю загрозу зменшити або усунути
Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.
Він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі.
"Якщо є така інформація, то безумовно, з цією інформацією треба поділитися, я думаю, це давно вже відбулося з іншими спецслужбами європейських країн, які повинні бути обізнаними з тим, що така загроза є. Що треба робити в такій ситуації? В такій ситуації треба перекривати доступ російських або безпосередньо російських, або танкерного флоту, який курсує в інтересах Росії і забирає нафту з російських портів на Балтиці", - сказав дипломат.
Огризко пояснив як це зробити.
"Насправді нескладно, тому що для того, щоб вийти в Північне море, треба пройти вузенький, так би мовити, етап, який контролює країна НАТО - Данія. Значить, всі країни альянсу мали б допомогти Данії, а зробити це, в принципі, не так уже й складно, перевіряти кожен танкер, який іде або до Росії, або з Росії. Якщо це робити серйозно, то повірте. Якщо на цьому танкері є пристосування для того, щоб запускати дрони, то це буде видно в будь-якому випадку", - заявив ексміністр.
Він вважає, що якщо серйозно цим зайнятися, то тоді можна швидко цю загрозу зменшити або усунути.
"Знову-таки потрібні не просто гасла, а потрібні дії. Якщо дій не буде, то повірте, полетять не лише дрони, полетять ракети. І знову ж таки Росія скаже, це не ми. І що цікаво, ви згадували цього воєнного злочинця Лаврова на Генеральній Асамблеї. Так от на своїй пресконференції він сказав: "Якщо ви натовці бачите якісь літальні апарати на своїй території, так збивайте їх, які проблеми. Це ж не ми, не російські, я не знаю там, які вони. Збивайте на здоров'я, але якщо ви зіб'єте над нашою територією, ой, тоді буде дуже погано", - зазначив дипломат.
Огризко зауважив, що якщо самі московити говорять, що це не наше і робіть з ними, що хочете, то НАТО має реагувати як хоче.
"Господи, чому вести в рамках НАТО дискусію, чи вони загрожують населенню, чи не загрожують? Слухайте це щось дивовижне. Над вашою головою літають об'єкти, які теоретично можуть впасти і когось вбити, чи зруйнувати якийсь об'єкт. І ви ще починаєте дискусію, що з ним робити. Я думаю, що тоді це просто запрошення Росії робити ще більше", - підсумував ексмінстр.
- Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі.
- У ніч на суботу, 27 вересня, безпілотники були помічені поблизу кількох військових об'єктів. Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля них.
