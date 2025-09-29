Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.

Він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі.

"Якщо є така інформація, то безумовно, з цією інформацією треба поділитися, я думаю, це давно вже відбулося з іншими спецслужбами європейських країн, які повинні бути обізнаними з тим, що така загроза є. Що треба робити в такій ситуації? В такій ситуації треба перекривати доступ російських або безпосередньо російських, або танкерного флоту, який курсує в інтересах Росії і забирає нафту з російських портів на Балтиці", - сказав дипломат.

Огризко пояснив як це зробити.

"Насправді нескладно, тому що для того, щоб вийти в Північне море, треба пройти вузенький, так би мовити, етап, який контролює країна НАТО - Данія. Значить, всі країни альянсу мали б допомогти Данії, а зробити це, в принципі, не так уже й складно, перевіряти кожен танкер, який іде або до Росії, або з Росії. Якщо це робити серйозно, то повірте. Якщо на цьому танкері є пристосування для того, щоб запускати дрони, то це буде видно в будь-якому випадку", - заявив ексміністр.

Він вважає, що якщо серйозно цим зайнятися, то тоді можна швидко цю загрозу зменшити або усунути.

"Знову-таки потрібні не просто гасла, а потрібні дії. Якщо дій не буде, то повірте, полетять не лише дрони, полетять ракети. І знову ж таки Росія скаже, це не ми. І що цікаво, ви згадували цього воєнного злочинця Лаврова на Генеральній Асамблеї. Так от на своїй пресконференції він сказав: "Якщо ви натовці бачите якісь літальні апарати на своїй території, так збивайте їх, які проблеми. Це ж не ми, не російські, я не знаю там, які вони. Збивайте на здоров'я, але якщо ви зіб'єте над нашою територією, ой, тоді буде дуже погано", - зазначив дипломат.

Огризко зауважив, що якщо самі московити говорять, що це не наше і робіть з ними, що хочете, то НАТО має реагувати як хоче.

"Господи, чому вести в рамках НАТО дискусію, чи вони загрожують населенню, чи не загрожують? Слухайте це щось дивовижне. Над вашою головою літають об'єкти, які теоретично можуть впасти і когось вбити, чи зруйнувати якийсь об'єкт. І ви ще починаєте дискусію, що з ним робити. Я думаю, що тоді це просто запрошення Росії робити ще більше", - підсумував ексмінстр.