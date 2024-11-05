ЄС розслідує схему з перемаркування у Туреччині російської нафти перед відправкою до Європи, - Politico

Про це інформує Politico.

Розслідування було ініційовано після того, як видання Politico виявило, що мільйони барелів московського палива, ймовірно, потрапляють до ЄС після ребрендингу в Туреччині, порушуючи заборону на імпорт російської нафти.

Згідно з повідомленням, за останній рік через три турецьких порти до ЄС було завезено мільйони барелів російської нафти, що принесло Москві до 3 млрд євро. Схема ґрунтується на лазівці в санкціях, яка дозволяє імпорт "змішаного" палива, якщо воно не маркується як російське.

Цей інцидент підкреслює ефективність методів, якими Росія обходить санкції, зберігаючи значну частину доходів від експорту енергоносіїв, які становлять близько половини державного бюджету країни

У виданні підкреслили, що розслідування OLAF відбувається на тлі загострення відносин між ЄС та Туреччиною, попри кроки Анкари щодо приєднання до санкцій США проти Росії.