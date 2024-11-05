Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЄС розслідує схему з перемаркування у Туреччині російської нафти перед відправкою до Європи, - Politico

ЄС розслідує схему з перемаркування у Туреччині російської нафти перед відправкою до Європи, - Politico

Марія Науменко
5 листопада, 2024 вiвторок
10:10
Світ Близький Схід Ємен нафта

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) розпочало розслідування щодо схеми, яка дозволяє Туреччині експортувати в ЄС російську нафту під виглядом палива з інших країн

Зміст

Про це інформує Politico.

Розслідування було ініційовано після того, як видання Politico виявило, що мільйони барелів московського палива, ймовірно, потрапляють до ЄС після ребрендингу в Туреччині, порушуючи заборону на імпорт російської нафти.

Згідно з повідомленням, за останній рік через три турецьких порти до ЄС було завезено мільйони барелів російської нафти, що принесло Москві до 3 млрд євро. Схема ґрунтується на лазівці в санкціях, яка дозволяє імпорт "змішаного" палива, якщо воно не маркується як російське.

Цей інцидент підкреслює ефективність методів, якими Росія обходить санкції, зберігаючи значну частину доходів від експорту енергоносіїв, які становлять близько половини державного бюджету країни

У виданні підкреслили, що розслідування OLAF відбувається на тлі загострення відносин між ЄС та Туреччиною, попри кроки Анкари щодо приєднання до санкцій США проти Росії. 

  • Раніше повідомлялось, що країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде до Польщі.
  • Крім того, нещодавно поліція водних шляхів німецького міста Кіль затримала судно з товарами, що підпадають під дію санкцій ЄС, яке прямувало до Росії.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
ЄС
Туреччина
нафта
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Валькірія та Берсерк
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 44.86
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
10:22
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів, які дії Сил оборони зможуть ускладнити просування ворога в районі Курахового
10:18
Джонні Депп "Пірати Карибського моря"
Нових "Піратів Карибського моря" почнуть знімати у 2025 році, - ЗМІ
10:16
новини Львівщини
Окупанти атакували Запоріжжя: відомо про двох поранених
10:15
Коригував удари по Миколаєву й Одесі і планував втекти до Росії: СБУ оголосила підозру військовому пенсіонеру
10:04
OPINION
Вибори у США: кандидати готові не визнавати поразки
10:01
Пакистан випробував запуск балістичної ракети з військового корабля
09:59
фейк
Протрампівський блогер заявив, що на замовлення РФ публікував фейки про вибори у США, - CNN
09:42
вибори у США
"Є найактивнішою загрозою": спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у виборчий процес
09:32
Огляд
Валькірія і Берсерк
Чорне в одязі і світле в людях, не брали ні снаряди, ні кулі: що відомо про Валькірію і Берсерка – пару, яка загинула разом на фронті
09:26
ракета "Союз"
РФ запустила у космос ракету "Союз" із супутниками, серед яких два іранські
09:24
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові є постраждалі
09:17
Росіяни знищили монументальні панно в маріупольській школі
09:16
Ексклюзив
Противник намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка: комбат Федоренко про Куп'янський напрямок
09:09
ППО
Нічна атака РФ: українська ППО збила 2 ворожі ракети та 48 БПЛА
09:00
Австралія катер
Австралія передасть Україні 14 військових катерів
08:49
Ілон Маск
Маск і платформа Х стали епіцентром дезінформації про вибори в США, - Reuters
08:49
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
У США селище оголосило перші результати президентських виборів
08:15
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 230 боєзіткнень, з них 84 на Курахівському напрямку
08:02
Радослав Сікорський
Голова МЗС Польщі заявив, що наступного тижня НАТО може розглянути питання перехоплення ракет РФ над Україною
08:00
У російському Томську спікером міської думи обрали окупанта, який воював в Україні
08:00
OPINION
Як у диктатур виходить об'єднуватися?
07:39
Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)
РФ окупувала Степанівку та просунулася біля 4 населених пунктів України, - DeepState
07:37
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 15 танків, 29 артсистем і 1260 військових армії РФ
07:32
Литва солдат
У Литві пропонують виключати зі збройних сил тих, хто має громадянство РФ і Білорусі
07:19
Радослав Сікорський
Сікорський: Сибіга не дотримався обіцянки досягти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії
07:15
Грузія, Тбілісі, мітінг
Опозиція в Грузії планує проводити щоденні протести
07:03
наручники
У США арештували працівника виборчої дільниці, який надсилав погрози підриву виборців
06:48
Ілюстративне фото
Армія Ізраїлю ліквідувала очільника розвідки "Хезболли" в Сирії
06:38
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі один ракетоносій
06:32
Майя Санду
У Молдові розпочалася російська кампанія з дискредитації перемоги Санду, - ISW
06:18
Ілюстративне фото
РФ готувала пожежі на вантажних і пасажирських літаках, що летіли до США і Канади, - WSJ
05:47
Оновлено
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря
05:27
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На Донеччині для перевезення зброї та боєприпасів окупанти використовують цивільні вантажівки, - "Атеш"
04:34
Сербія
Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: міністр інфраструктури заявив, що подасть у відставку
03:14
Радбез ООН
РФ в Радбезі ООН уникнула відповіді на запитання про присутність військ КНДР в Росії
02:45
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
02:20
грузія
У Грузії на низці дільниць анулювали результати голосування
01:37
Ілон Маск
Суд дозволив Маску розігрувати серед виборців по $1 млн на день за підписання петиції про зброю та свободу слова
00:59
російський танкер Nika Spirit
АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit
00:31
ветерани
Держоператор тилу закликав ветеранів долучитися до реформи забезпечення ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV