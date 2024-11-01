У Німеччині затримали танкер із підсанкційними товарами, який прямував до Росії

Про це повідомляє Kieler Nachrichten.

Згідно з повідомленням, перевірки проводились раніше цього тижня.

Судно, що проходило перевірку, перевозило товари, які, як з'ясувалося під час розслідування, підпадають під дію санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Під час подальшої перевірки у правоохоронців виникла підозра, що вантаж, який перевозився, був неправильно задекларований. Спільна перевірка з митницею підтвердила, що частина вантажу порушує європейські санкції. Судно було затримано, подальший рух заборонено.

Поліція також перевірила вантажний транспортний засіб у порту Кіля, який збирався завантажитися на пором. Під час перевірки поліція виявила, що він перевозив небезпечні вантажі, хоча не був позначений як транспорт, що перевозить такі. Також були ознаки того, що водій вантажівки отримав вказівку навмисно не маркувати вантаж.