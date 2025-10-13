ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що від середи, 15 жовтня, Євросоюз відновить моніторинг перетину кордону між Газою та Єгиптом
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначили у виданні, Рафах до початку війни між Ізраїлем і ХАМАС був найважливішим маршрутом для ввезення товарів до Гази та найзавантаженішим пунктом для доставки гуманітарної допомоги. Однак в середині 2024 року Ізраїль закрив його.
Тепер моніторингову місію буде знову відновлено, оскільки ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників згідно з угодою, укладеною за посередництва США.
Згідно з документом, розісланим країнам-членам блоку, ЄС шукає способи використати своє становище найбільшого постачальника допомоги палестинському народу, щоб вплинути на цей процес.
ЄС також прагне взяти участь у майбутній "Раді миру", яка контролюватиме технократичний комітет, відповідальний за надання державних послуг у Палестині.
Починаючи з середи, ЄС розглядатиме можливість збільшення фінансування для гуманітарної допомоги та відновлення інфраструктури, а також посилення підтримки реформ і управління, які надаються Палестинській адміністрації.
- 13 жовтня угрупування ХАМАС почало звільняти ізраїльських заручників за умовами угоди щодо припинення вогню в секторі Гази.
- Також цього дня президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, де виступив перед парламентом країни, заявивши, що досягнуте перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС знаменує "кінець епохи терору та смерті" на Близькому Сході.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе