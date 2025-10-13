ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, Рафах до початку війни між Ізраїлем і ХАМАС був найважливішим маршрутом для ввезення товарів до Гази та найзавантаженішим пунктом для доставки гуманітарної допомоги. Однак в середині 2024 року Ізраїль закрив його.

Тепер моніторингову місію буде знову відновлено, оскільки ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників згідно з угодою, укладеною за посередництва США.

Згідно з документом, розісланим країнам-членам блоку, ЄС шукає способи використати своє становище найбільшого постачальника допомоги палестинському народу, щоб вплинути на цей процес.

ЄС також прагне взяти участь у майбутній "Раді миру", яка контролюватиме технократичний комітет, відповідальний за надання державних послуг у Палестині.

Починаючи з середи, ЄС розглядатиме можливість збільшення фінансування для гуманітарної допомоги та відновлення інфраструктури, а також посилення підтримки реформ і управління, які надаються Палестинській адміністрації.