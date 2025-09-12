Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу

ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
14:38
Світ

Європейський Союз викликав послів Російської Федерації та Республіки Білорусь через порушення повітряного простору російськими дронами вночі 10 вересня

Зміст

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Укрінформ.

"Вчора ми викликали на окремі зустрічі посланців Росії та Білорусі щодо цього порушення (повітряного простору Польщі, - ред.). Ми висловили рішуче засудження цього порушення, а також нагадали про те, що Росія продовжує вести війну, а також про те, що вони переходять на шлях ескалації, що шкодить цивільному населенню та завдає шкоди цивільній інфраструктурі", – розповіла вона.

Хіппер заявила, що Євросоюз також дав зрозуміти, що продовжить підтримку України й збільшить ціну війни для Москви. За її словами, у заяві 27 членів блоку щодо навмисного порушення повітряного простору держави-члена російськими дронами – вони повністю солідарні з Польщею.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
Білорусь
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
Ларрі Еллісон
Автор Тетяна Яворська
11 вересня, 2025 четвер
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Польща
Автор Віталій Бесараб
11 вересня, 2025 четвер
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
Київ
+23.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
15:12
Німеччина солдат армія
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
13:37
законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
13:34
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
13:24
Кая Каллас
ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
12:48
Оновлено
Очільниця МЗС Великої Британії у Києві обговорила із Сибігою та Єрмаком тиск на РФ і посилення оборонної співпраці
12:41
Віктор Орбан
Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі
12:27
Погода з Наталкою Діденко
Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні
12:23
Огляд
Познайомив світ зі "Щедриком" і став світовою зіркою, мріючи повернутись у село: минає 150 років з дня народження Олександра Кошиця
12:03
Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
11:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
11:45
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
11:27
Джорджо Армані
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
11:11
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 12 вересня
10:55
Ексклюзив
мобілізація
"Ця чергова помилка - невиправна": голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони про виїзд чоловіків віком 18–22 років
10:54
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом
10:43
СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який коригував удари РФ по Сумщині
10:12
OPINION
Як Польща, НАТО та Європа мали б відповісти на атаку дронами по Польщі, і якою може бути роль України?
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Безсилий Трамп спокушає Путіна, а російські війська вже поруч кордонів НАТО. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
09:48
Японія
Японія знизила ціновий ліміт на імпорт російської нафти
09:46
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
09:23
Оновлено
Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
09:22
Ексклюзив
Людмила Денісова
"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
09:18
OPINION
Трамп зняв санкції з Белавіа
09:10
сили ППО
Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:10
"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
09:02
Оксен Лісовий
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
08:42
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
08:37
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: через влучання по промзоні на околиці Сум є загиблий, на Київщині спрацювала ППО
08:20
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 195 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак росіян
08:20
Жаїр Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту
08:20
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі
07:47
OPINION
Три кроки для України
07:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
07:03
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV