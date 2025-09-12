ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
Європейський Союз викликав послів Російської Федерації та Республіки Білорусь через порушення повітряного простору російськими дронами вночі 10 вересня
Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, передає Укрінформ.
"Вчора ми викликали на окремі зустрічі посланців Росії та Білорусі щодо цього порушення (повітряного простору Польщі, - ред.). Ми висловили рішуче засудження цього порушення, а також нагадали про те, що Росія продовжує вести війну, а також про те, що вони переходять на шлях ескалації, що шкодить цивільному населенню та завдає шкоди цивільній інфраструктурі", – розповіла вона.
Хіппер заявила, що Євросоюз також дав зрозуміти, що продовжить підтримку України й збільшить ціну війни для Москви. За її словами, у заяві 27 членів блоку щодо навмисного порушення повітряного простору держави-члена російськими дронами – вони повністю солідарні з Польщею.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.
