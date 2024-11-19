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ЄС витратить €1,4 млрд із заморожених активів РФ на військові потреби України, - міністр оборони ФРН Пісторіус

Дар'я Куркіна
19 листопада, 2024 вiвторок
15:29
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Європейський Союз планує використати €1,4 млрд доходів із заморожених російських активів на закупівлю військових матеріалів для України

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Брюсселі, передає Укрінформ.

За його словами, ЄС планує закупити на €1,4 млрд із заморожених активів РФ військові матеріали для ЗСУ: їх доставлять до кінця цього року. Пісторіус додав, що Київ також отримає на початку 2025 року військові матеріали на суму €1,9 млрд.

Глава німецького оборонного відомства наголосив, що європейська ініціатива із закупівлі мільйона артилерійських боєприпасів для України майже повністю виконана, а третину витрат в межах ініціативи покрив Берлін.

Також Пісторіус підтвердив, що в ФРН схвалили рішення про передачу Україні 4 тис. ШІ-дронів.

"Це дуже важливий "актив" для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику… Це, звісно, не змінить правила гри, але надасть перевагу Україні", - наголосив він.

  • 18 листопада повідомлялось, що Німеччина невдовзі може розпочати поставки Україні дронів-камікадзе з високим рівнем автономії, здатних ефективно вражати цілі на великій відстані, попри вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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