ЄС витратить €1,4 млрд із заморожених активів РФ на військові потреби України, - міністр оборони ФРН Пісторіус

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Брюсселі, передає Укрінформ.

За його словами, ЄС планує закупити на €1,4 млрд із заморожених активів РФ військові матеріали для ЗСУ: їх доставлять до кінця цього року. Пісторіус додав, що Київ також отримає на початку 2025 року військові матеріали на суму €1,9 млрд.

Глава німецького оборонного відомства наголосив, що європейська ініціатива із закупівлі мільйона артилерійських боєприпасів для України майже повністю виконана, а третину витрат в межах ініціативи покрив Берлін.

Також Пісторіус підтвердив, що в ФРН схвалили рішення про передачу Україні 4 тис. ШІ-дронів.

"Це дуже важливий "актив" для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику… Це, звісно, не змінить правила гри, але надасть перевагу Україні", - наголосив він.